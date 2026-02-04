De politie heeft alle personen gewaarschuwd die Dennis te Kloese de afgelopen dagen telefonisch hebben bestookt. Zij hebben een bericht ontvangen waarin de politie ze oproept om te stoppen. Dinsdag werd duidelijk dat de algemeen en technisch directeur van Feyenoord telefonisch is lastiggevallen en bedreigd.
Volgens de nieuwswebsite 1908.nl hebben alle verdachten een bericht gekregen van de politie. "Jouw 06-nummer komt voor in een politieonderzoek naar telefonische bedreiging van de directeur van Feyenoord. Stop hiermee. Deze berichten kunnen strafbaar zijn", luidt de persoonlijke boodschap.
De politie doet daarnaast uitgebreid onderzoek naar de persoon die het telefoonnummer van Te Kloese doelbewust heeft verspreid. Het verzamelen of delen van persoonsgegevens, zoals een adres of telefoonnummer, om iemand te intimideren, ook wel doxing genoemd, is sinds 1 januari 2024 officieel strafbaar in Nederland. Op het vergrijp staat een maximale gevangenisstraf van twee jaar of een boete van 22.500 euro.
Te Kloese (51) bekleedt al een aantal jaren een dubbelfunctie bij Feyenoord. Door de huidige sportieve malaise liggen zowel trainer Robin van Persie als de directeur zelf onder een vergrootglas. Supporters laten hun onvrede over het beleid de laatste weken onder meer blijken met kritische spandoeken op de tribunes.
Feyenoord verloor zondag kansloos met 3-0 bij Eredivisiekoploper PSV. Na het duel werd het telefoonnummer van Te Kloese online gedeeld, waarna de directeur 'een stortvloed aan nare berichten en belletjes heeft ontvangen', schreef het Algemeen Dagblad maandag.
Ik bedoel.. ik schaam me voor het spel en de resultaten maar het gedrag en het iq van deze zogenaamde fans is zelfs nog lager. Zielig.
Ronduit schandalig. Denken ze nou echt dat Kloese bewust zijn club naar de ondergang wil brengen. De fans mogen hem dankbaar zijn dat hij Feyenoord weer terug gebracht heeft van ver. (wat mij betreft had hij ze iets minder ver gebracht,). We koesteren te weinig wat we hebben en als we het kwijt zijn dan hebben we spijt. Ik win liever van een sterk Feyenoord dan een zwak Feyenoord Meneer Kloese, sterkte
