Hans Kraay junior vindt het 'hemeltergend' hoe Feyenoord afgelopen weekend voor de dag kwam tegen PSV. De Rotterdammers verloren in het Philips Stadion kansloos met 3-0, mede door een 'verschrikkelijke' rentree van , aldus Kraay in zijn column voor Voetbal International.

Feyenoord mocht zondag eigenlijk nog van geluk spreken dat het bij 3-0 bleef. De eindstand stond na zeventien (!) minuten spelen al op het bord, door treffers van Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari. Velen haalden het schema van 2010 - toen de topper in een legendarische 10-0 zege voor PSV eindigde - al tevoorschijn, maar de Eindhovenaren namen na de derde goal gas terug waardoor de schade voor Feyenoord op papier nog beperkt bleef.

Kraay spreekt in zijn column van een 'hemeltergend slecht Feyenoord'. "Ze werden volledig afgepoetst door PSV. Over een paar weken kan Peter Bosz voor de derde keer die bitterballenschaal boven zijn hoofd tillen. Feyenoord was echt verschrikkelijk", aldus de ESPN-verslaggever en oud-voetballer.

'Vanaf de eerste seconde werd er niet gedekt'

De speelwijze van de bekritiseerde trainer Robin van Persie was niet de oorzaak van het slechte spel van Feyenoord, betoogt Kraay: "Want met welke tactiek ze ook waren begonnen, Feyenoord zou sowieso geen kans maken tegen dit PSV. Vanaf de eerste seconde werd er niet gedekt", merkt hij op.

'Je kunt jezelf toch fit houden?'

Winteraanwinst St. Juste (29) onttrok zich in zijn eerste Feyenoord-wedstrijd sinds 2019 bepaald niet aan de malaise, zag Kraay: "Dat was verschrikkelijk. Ik weet ook wel dat hij bij Sporting Portugal dit seizoen niet heeft gespeeld, maar hij heeft altijd met de eerste selectie meegetraind. Dan kan je na de ochtendtraining elke middag toch ook nog twee uur voor jezelf gaan trainen? Je kunt jezelf toch fit houden? Maar misschien ben ik heel ouderwets. Hij kon nu maximaal 45 minuten spelen."

Er zijn echter veel meer Feyenoorders die die momenteel worstelen met hun vorm, aldus Kraay. Hij somt op: "Hwang lijkt niet meer op Hwang. Openbaring Valente heeft het eventjes moeilijk. De Ueda van achttien goals zet keer op keer verkeerd druk. Hadj Moussa geeft de bal te vaak aan de verkeerde kleur. Enzovoort, enzovoort. En dan word je dus als trainer in een wedstrijd twaalf jaar ouder."