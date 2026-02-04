Live voetbal

Kraay hard voor 'hemeltergend slecht' Feyenoord: 'Rentree St. Juste was verschrikkelijk'

St. Juiste en Saibari duelleren bij PSV - Feyenoord, Ahmehodzic kijkt toe
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
4 februari 2026, 10:01

Hans Kraay junior vindt het 'hemeltergend' hoe Feyenoord afgelopen weekend voor de dag kwam tegen PSV. De Rotterdammers verloren in het Philips Stadion kansloos met 3-0, mede door een 'verschrikkelijke' rentree van Jeremiah St. Juste, aldus Kraay in zijn column voor Voetbal International.

Feyenoord mocht zondag eigenlijk nog van geluk spreken dat het bij 3-0 bleef. De eindstand stond na zeventien (!) minuten spelen al op het bord, door treffers van Armando Obispo, Guus Til en Ismael Saibari. Velen haalden het schema van 2010 - toen de topper in een legendarische 10-0 zege voor PSV eindigde - al tevoorschijn, maar de Eindhovenaren namen na de derde goal gas terug waardoor de schade voor Feyenoord op papier nog beperkt bleef.

Artikel gaat verder onder video

Kraay spreekt in zijn column van een 'hemeltergend slecht Feyenoord'. "Ze werden volledig afgepoetst door PSV. Over een paar weken kan Peter Bosz voor de derde keer die bitterballenschaal boven zijn hoofd tillen. Feyenoord was echt verschrikkelijk", aldus de ESPN-verslaggever en oud-voetballer.

'Vanaf de eerste seconde werd er niet gedekt'

De speelwijze van de bekritiseerde trainer Robin van Persie was niet de oorzaak van het slechte spel van Feyenoord, betoogt Kraay: "Want met welke tactiek ze ook waren begonnen, Feyenoord zou sowieso geen kans maken tegen dit PSV. Vanaf de eerste seconde werd er niet gedekt", merkt hij op. 

'Je kunt jezelf toch fit houden?'

Winteraanwinst St. Juste (29) onttrok zich in zijn eerste Feyenoord-wedstrijd sinds 2019 bepaald niet aan de malaise, zag Kraay: "Dat was verschrikkelijk. Ik weet ook wel dat hij bij Sporting Portugal dit seizoen niet heeft gespeeld, maar hij heeft altijd met de eerste selectie meegetraind. Dan kan je na de ochtendtraining elke middag toch ook nog twee uur voor jezelf gaan trainen? Je kunt jezelf toch fit houden? Maar misschien ben ik heel ouderwets. Hij kon nu maximaal 45 minuten spelen."

Er zijn echter veel meer Feyenoorders die die momenteel worstelen met hun vorm, aldus Kraay. Hij somt op: "Hwang lijkt niet meer op Hwang. Openbaring Valente heeft het eventjes moeilijk. De Ueda van achttien goals zet keer op keer verkeerd druk. Hadj Moussa geeft de bal te vaak aan de verkeerde kleur. Enzovoort, enzovoort. En dan word je dus als trainer in een wedstrijd twaalf jaar ouder."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Feyenoord met nooit eerder vertoonde opstelling tegen Real Betis

  • do 29 januari, 10:16
  • 29 jan. 10:16
  • 16
René Hake en Robin van Persie op de Feyenoord-bank

Verweij: 'Van Persie kan Hake niet meer vertrouwen als kritiek klopt'

  • ma 2 februari, 17:20
  • 2 feb. 17:20
  • 7
Allard Lindhout en Robin van Persie

Kees Kwakman spreekt van onterechte rode kaart voor Feyenoord

  • zo 1 februari, 23:15
  • 1 feb. 23:15
  • 12
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

PSV - Feyenoord

PSV
3 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 1 feb. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jeremiah St. Juste

Jeremiah St. Juste
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 29 jaar (19 okt. 1996)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
1
0
2025/2026
Sporting
0
0
2024/2025
Sporting
14
0
2023/2024
Sporting
11
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
21
39
56
2
Feyenoord
21
19
39
3
NEC
20
18
38
4
Ajax
21
13
38
5
Sparta
21
-7
35

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel