Leegloop bij FC Groningen? Vertrek van acht (!) basisspelers dreigt

FC Groningen beleefde een zeer rustige winterse transferperiode, maar lijkt wel voor een hete zomer te staan. Het zou zomaar kunnen dat trainer Dick Lukkien zes of zelfs meer spelers uit zijn vaste basiselftal moet gaan vervangen.

Vooral voor de winterstop oogstte het overwegend uit jonge spelers bestaande elftal van Lukkien volop lof voor de frisse speelwijze én de resultaten die daarmee behaald werden. Inmiddels is de klad er enigszins ingekomen en is FC Groningen afgezakt naar de achtste plaats in de Eredivisie. Bovendien komt koploper PSV komende zondag op bezoek in de Euroborg.

Technisch directeur Mo Allach van FC Groningen beleefde op het oog een rustige winterse transferperiode. Niet één speler werd aan de selectie van Lukkien toegevoegd. Wel nam de club afscheid van de al verhuurde spits Kristian Lien, die werd verkocht aan het Zweedse Djurgardens. Nils Eggens en Noam Emeram, die nauwelijks aan bod kwamen, zochten hun heil in de Keuken Kampioen Divisie. Het duo is verhuurd aan respectievelijk De Graafschap en FC Emmen.

Komende zomer lijkt Allach echter aan de bak te moeten. Van de elf meest gekozen spelers zou meer dan de helft FC Groningen komende zomer kunnen gaan verlaten. Een overzicht van de situatie:

Etienne Vaessen

Contract tot: 2027

De eerste keeper van FC Groningen heeft er geen geheim van gemaakt dat hij komende zomer een stap wil maken. De international van Curaçao gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in, een verlenging lijkt uitgesloten. FC Groningen lijkt daarom in te moeten stemmen met een verkoop van Vaessen, om te voorkomen dat hij een jaar later gratis de deur uit loopt.

Marco Rente

Contract tot: 2027

Ook rechtsback Rente, van nature centrale verdediger, gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in. FC Groningen heeft nog wel een optie om zijn verbintenis met een extra jaar te verlengen.

Dies Janse

Contract tot: 2026

Janse wordt dit seizoen gehuurd van Ajax en keert komende zomer dan ook terug naar Amsterdam, waar hij nog vastligt tot medio 2029. Een langer verblijf in de Euroborg lijkt op dit moment geen optie voor de jonge Zeeuw.

Thijmen Blokzijl

Contract tot: 2027

FC Groningen lichtte eerder dit seizoen de optie om het contract van Blokzijl met een extra seizoen te verlengen. De club voorkomt daarmee dat hij komende zomer gratis de deur uitloopt. Over een paar maanden wordt het vermoedelijk een kwestie van verlengen óf verkocht worden voor Blokzijl.



Marvin Peersman

Contract tot: 2026

De Belgische routinier Peersman (34) beschikt over een aflopende verbintenis. Voor zover bekend heeft FC Groningen nog geen pogingen ondernomen om zijn contract te verlengen, waardoor de Belg vooralsnog aan zijn laatste maanden in de Euroborg bezig lijkt te zijn.

Stije Resink

Contract tot: 2028

Resink was één van de meest besproken spelers van de afgelopen transferperiode. De 22-jarige aanvoerder van FC Groningen werd gelinkt aan Ajax, Feyenoord en PSV én Benfica meldde zich voor hem in de Euroborg. FC Groningen weigerde mee te werken aan een tussentijds vertrek, maar komende zomer is Resink naar verluidt door een clausule in zijn contract voor een 'zacht prijsje' van zo'n zes miljoen euro op te pikken. De vraag lijkt niet of dat gaat gebeuren, maar vooral welke club uiteindelijk toe gaat slaan.

Tika de Jonge

Contract tot: 2028

De momenteel geblesseerde De Jonge beleefde dit seizoen zijn definitieve doorbraak bij FC Groningen en ligt nog vast tot medio 2028. De middenvelder lijkt dan ook 'gewoon' in de Euroborg te gaan blijven.

Jorg Schreuders

Contract tot: 2027

Voor Schreuders geldt in principe hetzelfde als voor Blokzijl. De zelf opgeleide middenvelder gaat komende zomer zijn laatste contractjaar in en zou dus óf moeten verlengen, óf verkocht gaan worden.

Younes Taha

Contract tot: 2026

De technicus Taha wordt dit seizoen door FC Groningen gehuurd van FC Twente. Daarbij is geen optie tot koop overeengekomen, wel deelt De Trots van het Noorden mee in de opbrengst als Taha in de toekomst verkocht wordt door de Tukkers.

Thom van Bergen

Contract tot: 2028

Jong Oranje-international Van Bergen verlengde vlak voor kerst zijn contract bij FC Groningen tot medio 2028. Gezien zijn ontwikkeling is het echter niet ondenkbaar dat een grotere club zich komende zomer voor hem meldt in Groningen. De FC heeft door zijn doorlopende verbintenis wel een goede onderhandelingspositie.

Brynjólfur Willumsson

Contract tot: 2027

Ook eerste spits Willumsson ligt nog vast tot medio 2027, maar FC Groningen heeft net als bij Rente een optie om hem een extra jaar vast te leggen. Begon bijzonder sterk aan dit seizoen, met vijf goals in de eerste vier speelronden van de Eredivisie. Willumsson raakte daarna geblesseerd en was na zijn terugkeer in veertien wedstrijden nog maar eenmaal trefzeker. Of FC Groningen de optie zal willen lichten is dan ook niet duidelijk.

De rest van de selectie

Voor een aantal posities staan de volgende talenten alweer te trappelen bij FC Groningen. Het mogelijke vertrek van Vaessen kan eventueel worden opgevangen met de talentvolle Sloveen Lovro Stubljar, die afgelopen zomer al werd gehaald van het Italiaanse Empoli. Reservedoelman Hidde Jurjus loopt uit zijn contract en zal vermoedelijk alleen willen bijtekenen als hij zicht heeft op een positie als eerste keeper.

In de verdediging kan het naderende vertrek van Janse en mogelijk ook Blokzijl (deels) worden ondervangen door het doorschuiven van talenten als Sven Bouland en Elvis van der Laan. Achter de backs Rente en Peersman heeft Lukkien Tyrique Mercera en Wouter Prins nog achter de hand.

Op het middenveld gaat PSV-huurling Tygo Land komende zomer terug naar Eindhoven. Een andere huurling, de Noor Travis Hernes, zou definitief overgenomen kunnen worden van Newcastle United, maar kwam tot dusverre weinig aan spelen toe. David van der Werff, die dit seizoen debuteerde, ligt nog vast tot 2029 en lijkt dus voorlopig nog wel even te blijven. De rol van Mats Seuntjens, die over een aflopend contract beschikt, lijkt dan weer uitgespeeld.

Voorin zal Allach proberen om Rui Mendes, die nog vastligt tot medio 2027, te slijten. De Portugees, die bij FC Emmen nog succesvol samenwerkte met Lukkien, komt in de Euroborg niet uit de verf. Dat geldt vooralsnog ook voor tweede spits Oskar Zawada, die afgelopen zomer overkwam van RKC Waalwijk maar nog weinig impact heeft gehad. De Pool ligt echter vast tot medio 2028. Talent Mark Hoekstra, de zoon van voormalig Oranje-international Peter, ligt nog vast tot 2028.