Danny Buijs heeft maandagavond live bij televisieprogramma Rondo gereageerd op het interview van na FC Groningen – Fortuna Sittard (1-2). De doelman van de Groningers was na afloop allesbehalve te spreken over de spelopvatting van de Limburgers. Buijs kan echter lachen om de teksten van Vaessen.

De Trots van het Noorden ging zondagmiddag in de eigen Euroborg ten onder tegen Fortuna. De frustratie zat er flink in bij Vaessen, die zich na afloop opwond over de spelopvatting van de Limburgers. “Dit is het antivoetbal van Buijs. Daar stoor ik mij aan”, sprak de goalie. “Ik zou niet voor zo’n ploeg willen spelen, dan wil je je contract verscheuren. Ga gewoon lekker voetballen man!”, haalde hij eveneens uit.

Het interview van RTV Noord werd maandagavond besproken bij Rondo. “Dit is toch genieten?”, begint Buijs lachend. “Dat die jongen gefrustreerd is, kan ik vanuit zijn perspectief wel begrijpen. Wij hebben in de thuiswedstrijd tegen Groningen geprobeerd om te voetballen én ook om hoog druk te zetten, maar toen werden we aan alle kanten overlopen”, vervolgt de trainer van Fortuna, doelend op de 1-2-nederlaag van eerder dit seizoen.

“Het lukte toen niet om er voetballend doorheen te komen en hoog druk zetten lukte ook niet. We verloren weliswaar maar met 1-2, maar we waren kansloos. Dan ga ik niet, uit in de Euroborg, precies hetzelfde doen en er met 4-0 afgaan”, gaat Buijs verder. De oefenmeester zou het liefst ‘net als Arne Slot bij Feyenoord spelen’. “Maar wij zitten bij Fortuna.”

Ruud Gullit prijst Buijs zelfs: “Hij heeft zijn werk gedaan, en goed ook. Niks anders. Hij hoeft helemaal niet uit te leggen waarom hij zo speelt”, zegt de analist, die zich vervolgens afvraagt ‘hoe de reis terug was’. “Heerlijk. Via social media kreeg ik het interview heel snel doorgestuurd door mijn kinderen. Zij videobelden me en moesten er ook keihard om lachen”, aldus Buijs.