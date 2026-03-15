Feyenoord won zondagmiddag in de eigen Kuip zwaarbevochten van stadsgenoot Excelsior (2-1). Van een feeststemming was na afloop echter absoluut geen sprake bij de spelers van hoofdtrainer Robin van Persie.

Feyenoord wist zondag na twee wedstrijden zonder zege weer eens te winnen. Het team van de geplaagde Van Persie speelde een matig duel tegen Excelsior, maar kwam dankzij twee doelpunten van Ayase Ueda uiteindelijk toch bovendrijven.

Artikel gaat verder onder video

Na het laatste fluitsignaal was van een feeststemming absoluut geen sprake bij Feyenoord. De spelers maakten een gelaten indruk en bedankten de supporters plichtmatig. “Als je ze zo ziet die spelers van Feyenoord: je ziet ze bijna afdruipen, want het echte enthousiasme straalt er niet van af”, merkt presentator Wouter Bouwman na afloop op bij de nabeschouwing van ESPN.

“Dat vind ik om eerlijk te zijn toch wel een beetje gek”, reageert analist Karim El Ahmadi op de bedrukte sfeer bij Feyenoord. “Natuurlijk, je hebt een slechte wedstrijd gespeeld. Je bedenkt: hoe zat ik er als speler zelf in? Als je tiende stond, kun je je voorstellen dat je helemaal geen vertrouwen hebt. Maar als ik de eerste helft van dit Feyenoord zie, dan lijkt het alsof veel jongens van Feyenoord zonder vertrouwen spelen.”

Collega-analist Mario Been noemt het ‘terecht dat het echte enthousiasme ontbreekt’. “Dat merk je ook aan het publiek. Ik hoorde ze net zingen: bloed, zweet en tranen. Je kunt je ook afvragen of dit Feyenoord overloopt van kwaliteit. En dat is ook niet het geval. Dat heb ik aan het begin van het seizoen al gezegd.”