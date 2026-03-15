Live voetbal 11

Protest van Feyenoord-fans: 'Het is muisstil, dit is zelden vertoond'

15 maart 2026, 15:58   Bijgewerkt: 16:05
Feyenoord-fans in De Kuip
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator

ESPN-commentator Mark van Rijswijk heeft zondagmiddag met grote verbazing gekeken naar de ambiance in De Kuip. De verslaggever constateerde dat het publiek uit protest richting Robin van Persie grotendeels stil bleef.

Feyenoord-trainer Robin van Persie riep de supporters van de nummer twee van de Eredivisie voorafgaand aan de wedstrijd op om de ploeg te steunen. Dat kon Feyenoord volgens de oefenmeester beter gebruiken dan protestacties in De Kuip.

Artikel gaat verder onder video

Die oproep van Van Persie leek echter aan dovemansoren gericht, zo merkte Van Rijswijk al vroeg in de wedstrijd op. "Het is muisstil in De Kuip. Af en toe wordt een liedje ingezet, maar dat slaat ook snel weer dood. Dit is echt zelden vertoond", zei de verslaggever.

De commentator vervolgt: "Het is net alsof het publiek een signaal wil afgeven. Van Persie vraagt om steun, dan geven wij het juist expres niet. De supporters geven geen gehoor aan de oproep om massaal achter de ploeg te gaan staan."

Voorafgaand aan de wedstrijd kwamen fans van Feyenoord ook al in protest. Ze maakten hun onvrede richting de technische staf en de beleidsmakers van de club middels spandoeken zichtbaar.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
5 1 reactie
Reageren
1 reactie
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kevin Hommeles
151 Reacties
803 Dagen lid
861 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onzin, het is vaak genoeg stil daar. Men moet en zal de mythe van de kuip in stand houden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kevin Hommeles
151 Reacties
803 Dagen lid
861 Likes
Kevin Hommeles
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Onzin, het is vaak genoeg stil daar. Men moet en zal de mythe van de kuip in stand houden.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Excelsior

Feyenoord
2 - 1
Excelsior
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
27
43
68
2
Feyenoord
27
21
52
3
NEC
27
22
49
4
Ajax
27
18
47
5
Twente
27
16
44

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws