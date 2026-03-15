ESPN-commentator Mark van Rijswijk heeft zondagmiddag met grote verbazing gekeken naar de ambiance in De Kuip. De verslaggever constateerde dat het publiek uit protest richting Robin van Persie grotendeels stil bleef.

Feyenoord-trainer Robin van Persie riep de supporters van de nummer twee van de Eredivisie voorafgaand aan de wedstrijd op om de ploeg te steunen. Dat kon Feyenoord volgens de oefenmeester beter gebruiken dan protestacties in De Kuip.

Die oproep van Van Persie leek echter aan dovemansoren gericht, zo merkte Van Rijswijk al vroeg in de wedstrijd op. "Het is muisstil in De Kuip. Af en toe wordt een liedje ingezet, maar dat slaat ook snel weer dood. Dit is echt zelden vertoond", zei de verslaggever.

De commentator vervolgt: "Het is net alsof het publiek een signaal wil afgeven. Van Persie vraagt om steun, dan geven wij het juist expres niet. De supporters geven geen gehoor aan de oproep om massaal achter de ploeg te gaan staan."

Voorafgaand aan de wedstrijd kwamen fans van Feyenoord ook al in protest. Ze maakten hun onvrede richting de technische staf en de beleidsmakers van de club middels spandoeken zichtbaar.