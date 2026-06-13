Feyenoord haalt eerste grote aanwinst: 'Dit is de transfersom voor Charles Vanhoutte'

Feyenoord staat op het punt een belangrijke versterking voor het middenveld binnen te halen. Volgens Het Laatste Nieuws hebben de Rotterdammers een akkoord bereikt met OGC Nice over de transfer van . De deal zou op enkele details na volledig zijn afgerond.

De naam van Vanhoutte circuleerde de afgelopen dagen al nadrukkelijk rond De Kuip. Eerder werd bekend dat Feyenoord zich officieel had gemeld bij Nice en dat technisch directeur Dévy Rigaux de Belgische middenvelder bovenaan zijn verlanglijstje had staan. Inmiddels lijken de onderhandelingen succesvol te zijn afgerond.

Feyenoord krijgt gewenste middenvelder binnen

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Vanhoutte verruilde Union Sint-Gillis pas een jaar geleden voor Nice, dat destijds ongeveer zes miljoen euro betaalde voor zijn komst. In Frankrijk kende de 27-jarige controleur een wisselvallig seizoen. Hij kwam tot 26 competitiewedstrijden in de Ligue 1, maar verloor in de slotfase van het seizoen zijn basisplaats.

Ondanks die situatie bleef Feyenoord overtuigd van zijn kwaliteiten. De Rotterdammers zien in Vanhoutte een speler die extra stabiliteit, balans en leiderschap aan het middenveld kan toevoegen. De Belg staat nog tot medio 2029 onder contract bij Nice, waardoor Feyenoord naar verluidt een transfersom van zes miljoen euro neertelt.

Champions League lonkt

Voor Vanhoutte betekent de overstap naar Rotterdam een nieuwe stap in zijn loopbaan. De middenvelder krijgt bij Feyenoord de kans om zich op het hoogste Europese podium te laten zien. De Belg zal komend seizoen namelijk voor het eerst in zijn carrière actief zijn in de Champions League.

Volgens Het Laatste Nieuws was Vanhoutte zelf eveneens toe aan een nieuwe uitdaging. Na een moeizaam seizoen bij Nice, dat ternauwernood degradatie wist te ontlopen, zag hij een transfer naar Feyenoord als een aantrekkelijk perspectief.

Met de naderende komst van Vanhoutte lijkt Feyenoord opnieuw een belangrijke stap te zetten op de transfermarkt. De club werkte de afgelopen dagen al aan meerdere dossiers, waaronder dat van spits Nacho Ferri, en lijkt nu dicht bij de eerste grote zomeraanwinst.