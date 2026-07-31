Lege uitvakken dreigen voor Go Ahead Eagles

Zeven supportersgroepen van Go Ahead Eagles gaan (voorlopig) de uitwedstrijden van de Deventer club boycotten. Dat maakten zij vrijdagmiddag bekend in een gezamenlijk statement.

De verschillende supportersgroepen zijn niet te spreken over het nieuwe verkoopsysteem dat Go Ahead Eagles heeft ingevoerd. Zo moeten supporters onder meer een kopie van hun legitimatiebewijs aanleveren en verandert ook het voorrangssysteem. De wijzigingen leiden tot zoveel onvrede bij een deel van de achterban dat de supporters voorlopig overgaan tot een boycot.

"We begrijpen heel goed dat het tijd werd voor een nieuw en makkelijker systeem", begint het gezamenlijke statement van de supportersgroepen. "Waar wij wel moeite mee hebben, is dat een ingrijpende wijziging als deze zonder overleg met de betrokken supportersgroeperingen is doorgevoerd."

Legitimatiebewijs, waarom?

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De fans hebben grote bezwaren tegen het aanleveren van een kopie van hun legitimatiebewijs. "Op dit moment is voor ons onduidelijk met welk doel deze gegevens worden verwerkt, hoe lang ze worden bewaard en wie er toegang toe heeft. Ook is deze maatregel op dit moment geen licentie-eis vanuit de KNVB. Zolang hierover geen heldere en transparante uitleg wordt gegeven, vinden wij deze verplichting niet gerechtvaardigd."

De supportersgroepen hopen alsnog met Go Ahead Eagles om tafel te gaan om de kwestie te bespreken en waar mogelijk op te lossen. "Wij hopen dat de club alsnog het gesprek aangaat met de betrokken supportersgroeperingen, zodat er gezamenlijk kan worden gewerkt aan een eerlijk, transparant en breed gedragen systeem voor de verkoop van uitkaarten."

Go Ahead Eagles heeft nog niet gereageerd op het statement van de supporters.