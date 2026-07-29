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Wolverhampton plaatst extreem pijnlijk bericht over Ajax-spits Arokodare

29 juli 2026, 21:39   Bijgewerkt: 21:55
Tolu Arokodare
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Wolverhampton Wanderers heeft op opvallende wijze afscheid genomen van Tolu Arokodare. De spits vertrekt op huurbasis naar Ajax, maar in het bericht van de Engelse club ontbreekt een succeswens. In plaats daarvan wordt benadrukt hoe weinig de Nigeriaan afgelopen seizoen speelde.

Ajax maakte woensdagmiddag de komst van de 1,97 meter lange Arokodare wereldkundig. De boomlange spits wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarbij ook een optie tot koop is opgenomen. Ook de Engelse club bevestigde de transfer, maar deed dat op een opvallende manier.

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"Tolu Arokodare zal het seizoen 2026/27 op huurbasis doorbrengen bij Ajax, dat een optie heeft om de spits volgende zomer definitief over te nemen. De 25-jarige kwam afgelopen september over van Genk en speelde sindsdien 38 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte in het goudgele shirt. Drie van die treffers vielen in de Premier League, de meest recente in maart tegen Brentford. Hoewel hij op de laatste speeldag van vorig seizoen nog in actie kwam, stond de Nigeriaanse international slechts in één van de laatste tien wedstrijden van het seizoen in de basis", schrijft Wolverhampton Wanderers.

Persona non grata

Het bericht past bij de moeizame verhouding tussen Arokodare en Wolverhampton Wanderers in de afgelopen maanden. Volgens eerdere berichtgeving was de Nigeriaan persona non grata geworden bij de Engelse degradant. De spits zou van trainer César Peixoto te horen hebben gekregen dat hij niet langer met de eerste selectie mocht meetrainen, maar zou die instructie hebben genegeerd. Daarop zette de club extra beveiliging in op het trainingscomplex.

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Kramer
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Ik ben wel nieuwsgierig naar wat er nou allemaal is voorgevallen.

Vriendje Stokvis
2.011 Reacties
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Vriendje Stokvis
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Het lijkt mij wel een gezellige kerel.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

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Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.107 Reacties
1.402 Dagen lid
20.359 Likes
Kramer
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Ik ben wel nieuwsgierig naar wat er nou allemaal is voorgevallen.

Vriendje Stokvis
2.011 Reacties
678 Dagen lid
9.393 Likes
Vriendje Stokvis
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Het lijkt mij wel een gezellige kerel.

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Wolverhampton Wanderers
Team: Wolves
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21
2023/2024
Genk
40
12

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
ADO
0
0
0
2
AZ
0
0
0
3
Ajax
0
0
0
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0

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