Wolverhampton plaatst extreem pijnlijk bericht over Ajax-spits Arokodare

Wolverhampton Wanderers heeft op opvallende wijze afscheid genomen van . De spits vertrekt op huurbasis naar Ajax, maar in het bericht van de Engelse club ontbreekt een succeswens. In plaats daarvan wordt benadrukt hoe weinig de Nigeriaan afgelopen seizoen speelde.

Ajax maakte woensdagmiddag de komst van de 1,97 meter lange Arokodare wereldkundig. De boomlange spits wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers, waarbij ook een optie tot koop is opgenomen. Ook de Engelse club bevestigde de transfer, maar deed dat op een opvallende manier.

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"Tolu Arokodare zal het seizoen 2026/27 op huurbasis doorbrengen bij Ajax, dat een optie heeft om de spits volgende zomer definitief over te nemen. De 25-jarige kwam afgelopen september over van Genk en speelde sindsdien 38 wedstrijden, waarin hij zes doelpunten maakte in het goudgele shirt. Drie van die treffers vielen in de Premier League, de meest recente in maart tegen Brentford. Hoewel hij op de laatste speeldag van vorig seizoen nog in actie kwam, stond de Nigeriaanse international slechts in één van de laatste tien wedstrijden van het seizoen in de basis", schrijft Wolverhampton Wanderers.

Persona non grata

Het bericht past bij de moeizame verhouding tussen Arokodare en Wolverhampton Wanderers in de afgelopen maanden. Volgens eerdere berichtgeving was de Nigeriaan persona non grata geworden bij de Engelse degradant. De spits zou van trainer César Peixoto te horen hebben gekregen dat hij niet langer met de eerste selectie mocht meetrainen, maar zou die instructie hebben genegeerd. Daarop zette de club extra beveiliging in op het trainingscomplex.