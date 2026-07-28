De nieuwe Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst heeft gesproken met zijn voorganger Robin van Persie. Door hun vriendschapsband besloot Van Bronckhorst contact te zoeken met Van Persie, die na het vorige seizoen werd ontslagen in De Kuip. Het gesprek ging onder meer over spits , de zoon van Robin.

Van Bronckhorst blikt in Voetbal International terug op zijn gesprek met Van Persie. “Robin is een vriend van me, dus ik heb hem wel gebeld, ja. We hebben een goed gesprek gehad over wat een ontslag met je doet als trainer, omdat ik dat zelf ook heb meegemaakt. Ik weet dat het vorig seizoen niet makkelijk was voor Robin, zeker door alle blessures. Daardoor moest hij voortdurend keuzes maken in zijn opstelling.”

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“Als je dan wedstrijden verliest, neemt ook het vertrouwen af”, weet Van Bronckhorst. “Dat proces is heel moeilijk om te keren, ik heb dat zelf ook meegemaakt: misschien wel het lastigste onderdeel van het trainersvak. Daarna ging het snel over Shaqueel en sprak ik hem niet als vriend, maar als vader.”

Shaqueel laat zich in de voorbereiding zien bij Feyenoord. Robin vroeg Van Bronckhorst specifiek naar hem. “Hij was benieuwd hoe ik naar Shaqueel keek en of ik toekomst in hem zag. Voor mij was dat heel duidelijk: natuurlijk. Hij heeft enorm veel talent. Shaqueel kan op meerdere posities uit de voeten, scoort makkelijk en op trainingen zie je duidelijk zijn kwaliteiten.”

Foutloze reeks en dominant voetbal

Onder leiding van Van Bronckhorst kent Feyenoord tot dusver een vlekkeloze oefencampagne. De Rotterdammers boekten vier overwinningen in evenzoveel wedstrijden, waarbij de focus duidelijk ligt op het spelen van dominant voetbal. De reeks begon met een overtuigende 0-6 zege op FC Dordrecht, gevolgd door overwinningen op Club Brugge (3-1) en Sporting Charleroi (3-1) en Rayo Vallecano (2-1).

Laatste test tegen Atalanta Bergamo

Zondag hoopt Feyenoord de voorbereiding ongeslagen af te sluiten. De Rotterdammers spelen dan in De Kuip tegen Atalanta. Dit duel geldt als de laatste graadmeter voordat het officiële seizoen van start gaat.