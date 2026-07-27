Dennis te Kloese heeft tegenover De Telegraaf gereageerd op de bewering dat hij afgelopen winter een verkoopprijs zou hebben afgesproken met bij Feyenoord. Dat is volgens de voormalig directeur van de Rotterdammers absoluut niet het geval.

Read wordt deze zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een stap van Feyenoord naar Nottingham Forest. Inmiddels gaat het gerucht rond dat Te Kloese de rechtsback afgelopen winter heeft toegezegd mee te werken aan een vertrek bij een bod van 25 miljoen euro. De vertrokken directeur voelt zich nu genoodzaakt daarop te reageren.

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“Ik heb in mijn tijd bij Feyenoord geen prijsafspraak gemaakt met wie dan ook”, zegt Te Kloese in De Telegraaf. “Er staan bij Feyenoord trouwens helemaal geen clausules in contracten”, benadrukt hij. Wel geeft hij toe dat hij afgelopen winter met Bayern München heeft onderhandeld over Read. “Toen kwamen er nog meer clubs om de hoek kijken. Die zaten allemaal een beetje rond dat prijsniveau van 25 miljoen euro en zelfs iets hoger”, blikt Te Kloese terug.

“Dat vonden wij toen ook interessant, voor een jonge jongen die voor niets was binnengekomen van FC Volendam en zich dusdanig goed had ontwikkeld tot een hele waardevolle jongen”, aldus de oud-directeur van Feyenoord. “Het was afgelopen winter de bedoeling om een transfer af te sluiten, Givairo nog een half jaar bij Feyenoord te laten spelen en hem in de zomer de overstap te laten maken.” Door zijn blessures kwam dat er echter niet van.

“Ik denk dat het een jaar geleden best wel realistisch was dat hij naar zo’n grote club als Bayern München of een topclub in Engeland was gegaan”, gaat Te Kloese verder. “Maar die clubs zijn gewoon een beetje in een afwachtende houding gegaan omdat hij geblesseerd is geraakt en wilden zien of hij weer fit wordt, op topniveau terugkomt en veel wedstrijden achter elkaar kan spelen.” De huidige directeur van Monterrey denkt dat Feyenoord zonder blessures van Read wel tot een akkoord was gekomen met Bayern. “Dat was heel concreet. Ik denk dat Nottingham Forest nu de markt voor wil zijn en Read voor de neus van een grote club wegkapen”, besluit hij.