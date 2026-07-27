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Paolo Maldini stapt na 16 (!) dagen op bij Italiaanse bond

27 juli 2026, 20:16
Paolo Maldini en Leonardo bij Italië
Foto: © Imago
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Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Paolo Maldini is opgestapt als technisch directeur van de Italiaanse voetbalbond (FIGC), zo meldt onder meer Gianluca Di Marzio. De oud-verdediger werd zestien dagen geleden gepresenteerd als technische man bij de bond, maar de saga rondom Andrea Pirlo heeft Maldini doen besluiten alweer te vertrekken.

Maldini werd op 11 juli gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van de FIGC, met Leonardo als zijn adviseur. De 126-voudig international was verantwoordelijk voor het aanstellen van een nieuwe bondscoach. In eerste instantie hoopte hij op de komst van Pep Guardiola en Carlo Ancelotti, maar zij zagen een stap naar de Italiaanse nationale ploeg niet zitten.

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Daarop besloot Maldini door te schakelen naar Pirlo, die op zijn beurt wel aan de slag wilde bij Italië. Zondag kwam echter naar buiten dat de komst van de oud-middenvelder toch van de baan is. Pirlo is namelijk sinds oktober ambassadeur van het Russische gokbedrijf Fonbet, wat voor twijfels zorgde bij de bond. Voorzitter Giovanni Malagò wilde eerst een onderzoek opzetten naar Pirlo en Fonbet.

Maldini en Leonardo hebben er vervolgens voor gekozen om zestien dagen na hun aanstelling weer te vertrekken bij de FIGC. Volgens Di Marzio is Giorgio Chiellini in beeld als zijn opvolger, terwijl Roberto Mancini nu de favoriet is voor de vacature van bondscoach.

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Orient
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Orient
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Mancini is beschikbaar als bondscoach, maar je gaat voor Pirlo. Mag de Italiaanse bond blij zijn dat ze opgestapt zijn. Stapte Nigel de Jong ook maar op...

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Orient
217 Reacties
145 Dagen lid
236 Likes
Orient
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Mancini is beschikbaar als bondscoach, maar je gaat voor Pirlo. Mag de Italiaanse bond blij zijn dat ze opgestapt zijn. Stapte Nigel de Jong ook maar op...

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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