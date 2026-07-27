‘Erfenis Te Kloese laat zich gelden: Read op weg naar uitgang bij Feyenoord’

gaat Feyenoord voor een bedrag van circa 25 miljoen euro verlaten, zo stelt Feyenoord Transfermarkt op X. De verdediger maakte met voormalig directeur Dennis te Kloese de afspraak dat hij voor dat bedrag mag vertrekken, waardoor het slechts een kwestie van tijd lijkt voor Read de overstap zal maken naar Nottingham Forest.

Nottingham Forest heeft deze zomer de pijlen gericht op Read. Feyenoord legde tot dusver al drie biedingen van de Engelsen naast zich neer, omdat deze niet in de buurt kwamen van de vraagprijs. Eerder werd gemeld dat Dévy Rigaux inzet op een bedrag van meer dan dertig miljoen euro voor de rechtsback, maar het lijkt erop dat de transfersom een stuk lager uit gaat vallen.

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Dat heeft alles te maken met een afspraak die Read maakte met Te Kloese, die deze zomer afzwaaide als algemeen- en technisch directeur. De jonge verdediger was afgelopen winter nadrukkelijk in beeld bij onder meer Paris FC en Bayern München, maar mede door blessureleed kwam een transfer er destijds niet van.

Te Kloese zou volgens Feyenoord Transfermarkt een gelimiteerde afkoopsom in het contract van Read hebben opgenomen. De verdediger kan daardoor voor 25 miljoen euro vertrekken uit De Kuip. Aangezien het laatste bod van Nottingham Forest daar al in de buurt kwam en Read zelf al akkoord is met de Engelsen, lijkt het een kwestie van tijd dat hij definitief de overstap gaat maken naar Nottingham.