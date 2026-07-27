Live voetbal

Feyenoord heeft vervanger voor Givairo Read al op het oog

27 juli 2026, 09:26
Sipke Hulshoff Giovanni van Bronkhorst Said Bakkati
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.
Maak ons je Google-favoriet

Davis Opoku geldt als ‘een van de leidende opties’ om Givairo Read op te volgen bij Feyenoord, zo meldt Sacha Tavolieri maandagochtend op X. Mocht Read de Rotterdammers deze zomer verlaten – en die kans is groot – dan klopt de club waarschijnlijk aan bij de achttienjarige rechtsback van OH Leuven.

Het is eigenlijk niet de vraag óf, maar wanneer Feyenoord deze zomer definitief afscheid neemt van Read. De rechtsback, die in de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano nog de aanvoerdersband droeg, staat in concrete belangstelling van Nottingham Forest. De Premier League-club wil ver gaan voor de verdediger, al zag het de eerste drie aanbiedingen afgeslagen worden door Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

Toch gaat men in Rotterdam-Zuid uit van een transfer en daarom wordt er al gekeken naar een vervanger. De naam van Opoku zingt daarom rond in De Kuip, zo weet Tavolieri. Als Read vertrekt bij Feyenoord, geldt hij als ‘leidende optie’ om hem te vervangen.

Het is niet voor het eerst dat Tavolieri melding maakt van de interesse van Feyenoord in Opoku, want in juni was dat ook al het geval. De Belg maakte afgelopen seizoen indruk in de Jupiler Pro League. In dertig officiële wedstrijden gaf hij vijf assists. Daarnaast is de achttienjarige actief voor meerdere Belgische nationale jeugdselecties.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ter Stegen / Ajax

Ter Stegen eindelijk op weg naar Ajax: op deze dag wordt hij medisch gekeurd

  • vr 24 juli, 16:31
  • 24 jul. 16:31
  • 7
Feyenoord-speler Givairo Read

Derde bod op Givairo Read een feit: Feyenoord-vertrek in de maak

  • Gisteren, 21:35
  • Gisteren, 21:35
  • 1
Shaqueel van Persie en Goncalo Borges

Heeft Feyenoord 10 miljoen euro weggegooid? 'De slechtste speler ooit in ons shirt'

  • Gisteren, 16:19
  • Gisteren, 16:19
  • 2
3 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

D. Opoku

D. Opoku
Oud-Heverlee Leuven
Team: OHL
Leeftijd: 18 jaar (29 okt. 2007)
Positie: M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Leuven II
7
0
2025/2026
OHL
21
0
2024/2025
Leuven II
19
0
2024/2025
OHL
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
0
0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws