Feyenoord heeft vervanger voor Givairo Read al op het oog

Davis Opoku geldt als ‘een van de leidende opties’ om op te volgen bij Feyenoord, zo meldt Sacha Tavolieri maandagochtend op X. Mocht Read de Rotterdammers deze zomer verlaten – en die kans is groot – dan klopt de club waarschijnlijk aan bij de achttienjarige rechtsback van OH Leuven.

Het is eigenlijk niet de vraag óf, maar wanneer Feyenoord deze zomer definitief afscheid neemt van Read. De rechtsback, die in de oefenwedstrijd tegen Rayo Vallecano nog de aanvoerdersband droeg, staat in concrete belangstelling van Nottingham Forest. De Premier League-club wil ver gaan voor de verdediger, al zag het de eerste drie aanbiedingen afgeslagen worden door Feyenoord.

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Toch gaat men in Rotterdam-Zuid uit van een transfer en daarom wordt er al gekeken naar een vervanger. De naam van Opoku zingt daarom rond in De Kuip, zo weet Tavolieri. Als Read vertrekt bij Feyenoord, geldt hij als ‘leidende optie’ om hem te vervangen.

Het is niet voor het eerst dat Tavolieri melding maakt van de interesse van Feyenoord in Opoku, want in juni was dat ook al het geval. De Belg maakte afgelopen seizoen indruk in de Jupiler Pro League. In dertig officiële wedstrijden gaf hij vijf assists. Daarnaast is de achttienjarige actief voor meerdere Belgische nationale jeugdselecties.