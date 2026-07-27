Bom barst in transferwereld: Romano deelt privéberichten van collega

Transferjournalisten Fabrizio Romano en Florian Plettenberg zijn in juli 2026 verwikkeld geraakt in een felle publieke discussie over de naderende overstap van Yan Diomande naar Real Madrid. De Italiaanse transferexpert en de Duitse verslaggever van Sky Sport beschuldigen elkaar over en weer van het verspreiden van onjuiste informatie. Waar de onafhankelijke journalist uit Milaan vasthoudt aan een definitief akkoord, trekt het gezicht van de Duitse zender die lezing publiekelijk in twijfel.

De ruzie op het sociale medium X draait om de toekomst van de negentienjarige aanvaller van RB Leipzig, die eerder nog nadrukkelijk in de belangstelling stond van clubs als Liverpool en Paris Saint-Germain. Romano bracht onlangs zijn bekende ‘Here we go’ naar buiten voor een transfer van de Ivoriaanse international naar de Spaanse hoofdstad. Volgens de Italiaan is er een principeakkoord bereikt met een transfersom van meer dan honderd miljoen euro. Plettenberg betwistte die definitieve status echter publiekelijk en stelde dat de onderhandelingen nog altijd lopen.

Romano beticht Plettenberg van onwaarheden

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Die publieke correctie schoot bij Romano in het verkeerde keelgat. De Italiaanse journalist sloeg vervolgens terug door zijn Duitse collega te betichten van het verspreiden van onjuiste informatie. Daarbij verwees hij naar eerdere berichtgeving van Plettenberg over een vermeend bod van Manchester City op de vleugelspeler.

De frustratie liep vervolgens hoog op, waarna Romano besloot om informatie uit privégesprekken openbaar te maken. "Jij start met beschuldigingen, maar ik ga een grens over", liet de gefrustreerde Romano weten.

Plettenberg reageerde vervolgens fel op het delen van de privécommunicatie. "Fijn om te weten (voor mij en anderen) dat je bereid bent om privéberichten en interne gesprekken te delen. Een trieste ontwikkeling. In tegenstelling tot jou, zal ik onze gesprekken privé houden. Je was vroeger een rolmodel voor velen. Voor mij ook. Helaas niet meer voor mij. Ik ben gewoon dankbaar dat ik een rolmodel kan zijn voor anderen", haalt hij uit.

Plettenberg is er duidelijk niet van gediend dat de journalist uit Milaan vertrouwelijke communicatie openbaar maakt. In de nasleep van het incident haalden de twee transferexperts ook andere dossiers aan waarbij zij elkaars betrouwbaarheid in twijfel trokken. Zo verwezen ze naar vermeende fouten rondom de overstap van trainer Jürgen Klopp naar Duitsland en de transferperikelen rond Marc Guéhi.

Lees hieronder de verhitte discussie terug. Door op de tweets te klikken, verschijnt er een vertaaloptie in beeld.