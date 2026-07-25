Arsenal wil zich deze zomer versterken met , zo weet The Athletic. De Braziliaan heeft nog een contract voor een seizoen bij Real Madrid en lijkt niet van plan dit te verlengen. De Madrilenen zullen hem dus moeten verkopen om een gratis vertrek te voorkomen.

Vinícius maakte in de zomer van 2018, op zijn achttiende verjaardag, de overstap van Flamengo naar Real Madrid. De Spaanse topclub maakte een bedrag van 45 miljoen euro over naar Brazilië. In het Bernabéu ontpopte Vinícius zich tot een absolute wereldster. Afgelopen seizoen was de vleugelspeler in 53 wedstrijden goed voor 22 doelpunten en 14 assists. Met Real Madrid wist Vinícius bijna alles te winnen wat er te winnen valt, waaronder drie Spaanse landstitels en twee Champions Leagues.

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Inmiddels beschikt de Braziliaan, die afgelopen maand met zijn land actief was op het WK, over een aflopend contract. De afgelopen tijd heeft Real Madrid geprobeerd om Vinícius een nieuwe verbintenis te laten tekenen, maar zonder succes. Mocht hij inderdaad geen nieuw contract willen tekenen, wil Arsenal een poging voor hem wagen, zo stelt The Athletic.

De website benadrukt dat de interesse van Arsenal nog in een vroeg stadium zit en er geen garantie is dat een deal er ook echt van zal komen. De Engelse kampioen heeft zich nog niet gemeld in Spanje, maar intern staan alle seinen bij Arsenal op groen om werk te maken van Vinícius.