Ajax-fans raken niet uitgepraat over gouden tandem: 'Dít is Ajax!'

Supporters van Ajax zijn enthousiast over het laatste doelpunt in de wedstrijd tegen FK Vojvodina. Met een fraaie actie bereidde de zeventienjarige de 1-4 van de zestienjarige Mohamed Abdalla voor. Het doet de fans goed dat talenten zich weer laten zien in Amsterdam.

Ouazane, die in de voorbereiding bij Ajax een goede indruk achterliet, viel achttien minuten voor tijd in. In de derde minuut van de blessuretijd passeerde hij een tegenstander, hield hij de bal goed bij zich in het zestienmetergebied en stelde hij Abdalla met een wippertje in staat om te scoren.

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Met zijn treffer schreef Abdalla geschiedenis: met 16 jaar en 277 dagen is hij nu de jongste doelpuntenmaker ooit van een Nederlandse club in Europees verband. Fans reageren enthousiast op sociale media.

Op X is vooral de actie van Ouazane onderwerp van gesprek. Supporters spreken vol bewondering over de manier waarop de zeventienjarige zich in de kleine ruimte vrij speelde voordat hij Abdalla bediende. "Wat een heerlijke assist", klinkt het onder meer, terwijl een andere fan schrijft: "Jeetje, wat een kap van Ouazane." Ook zijn technische kwaliteiten worden geroemd. "Ouazane is een belachelijk goede voetballer", luidt een veel gedeelde reactie.

Daarnaast overheerst het enthousiasme over het feit dat juist twee jeugdspelers de vierde treffer verzorgden. "Een 17-jarige met een assist op een 16-jarige. Dát is Ajax", schrijft een supporter. Anderen zien in Ouazane een potentiële smaakmaker voor de rest van het seizoen. "De jeugd heeft de toekomst. Zo'n Ouazane is technisch superieur aan alles wat er voor de rest op het veld staat", klinkt het, terwijl een andere fan zelfs voorspelt: "Ouazane gaat dit seizoen echt doorbreken."