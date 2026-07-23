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Berghuis valt iets op: 'Kijk! Kippenvel, deze man verdient het hoogste van het hoogste'

23 juli 2026, 23:33
Steven Berghuis na FK Vojvodina - Ajax
Foto: © Ziggo Sport
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Dusan Tadic was donderdagavond aanwezig bij de wedstrijd tussen zijn oude clubs FK Vojvodina en Ajax. De 37-jarige aanvaller werd na de wedstrijd luidkeels toegezongen door de meegereisde fans. Steven Berghuis zag het gebeuren en genoot van de beelden.

Terwijl Berghuis een interview gaf aan Ziggo Sport, zag hij dat Tadic een momentje had met de fans van Ajax. ‘Hey, daar is Dusan!”, riep hij wijzend. “We zagen hem al in het hotel vandaag. Echt geweldig. Het is zo goed om hem te zien. Het is gewoon zo’n geweldenaar. Het is ook een van de redenen waarom je naar Ajax gaat, om met zulke spelers te voetballen. Ik krijg hier gewoon kippenvel van. Deze man verdient echt het hoogste van het hoogste. Echt een geweldenaar, in alles.”

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Tadic zelf noemde het ‘heel mooi’ om te worden toegezongen in het Karadorde Stadion. ‘Dit zijn mijn twee clubs. Een mooie wedstrijd om te zien.” Er gaan geruchten dat zijn toekomst ligt bij Al-Nasr uit de Verenigde Arabische Emiraten, al wordt hij ook in verband gebracht met NEC. Is een terugkeer in Nederland realistisch? “Ik weet het niet. We moeten kijken wat er gaat gebeuren. Nederland? Ik weet het niet.”

Berghuis: 'Gedaan wat we moesten doen'

Berghuis toonde zich tevreden over de wedstrijd, nadat Ajax met 1-4 te sterk was voor Vojvodina. “We hebben gedaan wat we moesten doen. We zijn opnieuw begonnen, met een nieuwe staf en nieuwe spelers. Dat moet natuurlijk groeien, maar dit is in ieder geval een goede eerste stap. Winnen geeft je altijd een goed gevoel.”

Het is zeker niet de eerste keer dat Ajax vanaf nul begint in de zomer. “Zes jaar Ajax, zes keer opnieuw begonnen. En twee keer tussentijds ook nog een verandering. Maar goed, dat laten we hopelijk achter ons. Deze spelersgroep en deze club hebben baat bij stabiliteit. Hopelijk kunnen we nu echt gaan bouwen.”

De nieuwe trainer Míchel maakt een goede indruk op Berghuis. “Hij weet wat hij wil. Maar ook dat moet groeien en heeft tijd nodig. Ik denk dat er ook nog wel wat dingen gaan gebeuren in de selectie. Dit is gewoon een fijne eerste stap, voor hem en voor ons. Hopelijk kunnen we samen mooie dingen bereiken.”

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Vojvodina - Ajax

Vojvodina Novi Sad
1 - 4
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Steven Berghuis

Steven Berghuis
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (19 dec. 1991)
Positie: A (R), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
21
4
2024/2025
Ajax
26
2
2023/2024
Ajax
20
5
2022/2023
Ajax
29
9

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