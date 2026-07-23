Ajax start tijdperk-Míchel met ruime zege in Servië

Ajax is met een 1-4 uitzege op FK Vojvodina Novi Sad begonnen aan het tijdperk-Míchel. De Amsterdammers waren in de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League grote delen van de wedstrijd heer en meester, maar door het gemak waarmee enkele grote kansen werden weggegeven én het matige laatste halfuur zal de Spanjaard toch niet volledig tevreden terug kunnen kijken op zijn officiële debuut.

Míchel koos in zijn eerste opstelling voor Owen Wijndal als linksback, waardoor zomeraanwinst Caio Henrique op de bank begon. Het centrum van de defensie werd gevormd door de teruggekeerde Daley Blind (36) en de exact half zo oude Aaron Bouwman. Verder koos de Spanjaard voor de bekende namen van vorig seizoen, waardoor onder meer Oscar Gloukh, Davy Klaassen en Steven Berghuis eveneens aan de aftrap stonden.

Klaassen maakt eerste officiële Ajax-goal van tijdperk-Míchel

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Ajax begon voortvarend en had razedsnel een voorsprong te pakken. Op aangeven van Kasper Dolberg werkte Mister 1-0 Davy Klaassen (wie anders?) al in de derde minuut de openingstreffer in twee instanties achter de Servische doelman Dragan Rosic. Na de 0-1 bleven de Amsterdammers heer en meester, maar kansen op een tweede treffer waren niet besteed aan onder meer Dolberg, Berghuis en Regeer. Rosic onderscheidde zich met een aantal prima reddingen en had bovendien het geluk aan zijn zijde toen een kopbal van Blind uit een corner van Mika Godts nét voorlangs ging.

Berghuis maakt verrassende gelijkmaker ongedaan

Na een klein halfuur viel alsnog de tweede treffer, maar het was Vojvodina dat vrijwel uit het niets ineens langszij kwam. Linksback Lucas Barros zette voor, bij de eerste paal kopte Petar Sukavec hard richting verre hoek. Maarten Paes ging er nog wel naartoe, maar kon er niet bij: 1-1. Direct na de gelijkmaker hadden de Serviërs zelfs op voorsprong kunnen komen, maar spits Nardin Mulahusejnovic schoot ruim over. Daarna nam Ajax het heft weer in handen, wat vlak voor rust in een nieuwe voorsprong resulteerde. Een hoekschop van Godts werd bij de tweede paal weggekopt en belandde bij Berghuis, die de bal klaarlegde voor zijn linker en Rosic vervolgens passeerde met een hard schot in de korte hoek. Zo zocht Ajax even later met een 1-2 voorsprong de kleedkamers op toen de Portugese scheidsrechter Miguel Bértolo Nogueira het rustsignaal blies.

Paes belangrijk, Godts architect van de 1-3

Kort na de start van de tweede helft kwam Vojvodina akelig dichtbij een nieuwe gelijkmaker. Paes had echter een uitstekende reflex in huis op een inzet van Lazar Randjelovic en voorkwam zo dat Ajax opnieuw op zoek moest naar een voorsprong. Amper twee minuten later verdubbelde Ajax vervolgens de voorsprong. Godts leidde de treffer in met een uitstekende dribbel vanaf de linkerflank, waarna hij Gloukh in de zestien in stelling bracht. De Israëliër haalde hard uit en poeierde de 1-3 achter Rosic.

Henrique debuteert, Leonardo nog niet

Daarmee was het Servische verzet grotendeels gebroken. Míchel besloot in het laatste halfuur meerdere wissels door te voeren. Zo mocht Caio Henrique als invaller alsnog zijn officiële Ajax-debuut maken. Ook gunde de Spanjaard speelminuten aan de jonge uitblinker van de voorbereiding, Abdellah Ouazane. Dolberg mocht in de slotfase ook gaan zitten, waar veel kijkers rekenden op het debuut van Marcos Leonardo (het officiële Ajax-account tweette zelfs dat hij in zou vallen, maar verwijderde het bericht razendsnel weer), was het Don-Angelo Konadu die de Deen verving. In de slotfase mocht ook Mohamed Abdalla, als vervanger van Godts, zijn opwachting nog maken.

Het duel zakte in het laatste halfuur naar een bedenkelijk niveau, waarin beide ploegen nauwelijks kansen meer wisten te creëren. Toch mocht het publiek nog één keer juichen, toen Abdalla in blessuretijd op aangeven van Ouazane de eindstand op 1-4 bepaalde. Zo begint Ajax volgende week met een ruime voorsprong aan de return in de Johan Cruijff ArenA.