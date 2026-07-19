Steur reageert op spijkerharde kritiek na transfer: ‘Dat is pure bullshit!’

Roy Steur heeft gereageerd op de kritiek die zijn vader Johan Steur kreeg na de transfer van Sean Steur naar Newcastle United. Na de overstap van Ajax naar Newcastle verschenen er opvallende uitspraken over Johan Steur in de media. De doelman van FC Volendam pareert die kritiek.
Sean Steur rondde vorige week zijn transfer naar Newcastle United af. De talentvolle middenvelder verkaste voor zo'n 27 miljoen euro naar de Premier League. Tijdens onder meer Vandaag Inside klonk er stevige kritiek op die deal. Johan Steur kwam er niet goed vanaf. “Het zijn Volendammers, het gaat alleen maar om munten”, sprak Valentijn Driessen onder meer. Ook Henk Spaan uitte stevige kritiek op de vader van Sean.
Bij NH Sport reageert Volendam-keeper Roy Steur op de harde woorden vanuit de media. “Het doet ons eigenlijk niet zo veel. Wij weten hoe onze vader is: hij beschermt ons altijd en staat altijd voor ons klaar. Hij is er altijd voor ons”, begint de doelman van FC Volendam.
“Mensen die mijn vader kennen, weten ook dat het pure bullshit is wat die mensen zeggen. Er wordt gezegd dat mijn vader de zaakwaarnemer van Sean is: dat klopt al niet”, pareert Roy Steur de kritiek.
“Mensen komen al met informatie die niet klopt. We hechten weinig waarde aan alles wat gezegd wordt”, sluit de sluitpost af.
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Het zou hem sieren als die het gewoon toe gaf, want je kind en zijn carrière bescherm je niet als je hem in Newcastle neergooit. Dit gaat gewoon om de centen, niets meer en niets minder. Kind verzuipt straks in een land waar je huis wordt leeggehaald als je een wedstrijd hebt, en dan heb je niet eens gespeeld maar moest je voor de 10de x al plaatsnemen op de tribune.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Het zou hem sieren als die het gewoon toe gaf, want je kind en zijn carrière bescherm je niet als je hem in Newcastle neergooit. Dit gaat gewoon om de centen, niets meer en niets minder. Kind verzuipt straks in een land waar je huis wordt leeggehaald als je een wedstrijd hebt, en dan heb je niet eens gespeeld maar moest je voor de 10de x al plaatsnemen op de tribune.