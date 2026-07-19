Steur reageert op spijkerharde kritiek na transfer: ‘Dat is pure bullshit!’

heeft gereageerd op de kritiek die zijn vader Johan Steur kreeg na de transfer van naar Newcastle United. Na de overstap van Ajax naar Newcastle verschenen er opvallende uitspraken over Johan Steur in de media. De doelman van FC Volendam pareert die kritiek.

Sean Steur rondde vorige week zijn transfer naar Newcastle United af. De talentvolle middenvelder verkaste voor zo'n 27 miljoen euro naar de Premier League. Tijdens onder meer Vandaag Inside klonk er stevige kritiek op die deal. Johan Steur kwam er niet goed vanaf. “Het zijn Volendammers, het gaat alleen maar om munten”, sprak Valentijn Driessen onder meer. Ook Henk Spaan uitte stevige kritiek op de vader van Sean.

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Bij NH Sport reageert Volendam-keeper Roy Steur op de harde woorden vanuit de media. “Het doet ons eigenlijk niet zo veel. Wij weten hoe onze vader is: hij beschermt ons altijd en staat altijd voor ons klaar. Hij is er altijd voor ons”, begint de doelman van FC Volendam.

“Mensen die mijn vader kennen, weten ook dat het pure bullshit is wat die mensen zeggen. Er wordt gezegd dat mijn vader de zaakwaarnemer van Sean is: dat klopt al niet”, pareert Roy Steur de kritiek.

“Mensen komen al met informatie die niet klopt. We hechten weinig waarde aan alles wat gezegd wordt”, sluit de sluitpost af.