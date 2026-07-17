‘Ajax opnieuw in de wachtkamer door Marc-André ter Stegen’

De transfer van naar Ajax heeft een nieuw hoofdstuk opgeleverd, zo schrijft Mundo Deportivo. De Duitse doelman ontbrak donderdag met toestemming op de training van FC Barcelona, maar keerde vrijdag weer terug op het trainingsveld. Ajax zit nu opnieuw in de wachtkamer.

Ajax wordt al de hele zomer gelinkt aan de komst van Ter Stegen, maar een doorbraak liet lang op zich wachten. Eerder deze week meldden verschillende transferjournalisten dat de komst van de Duitse doelman naar Amsterdam nu echt een feit is. Nu moet Ajax volgens Mundo Deportivo echter alsnog plaatsnemen in de wachtkamer.

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Ter Stegen had donderdag goedkeuring van Barcelona om weg te blijven van de training om zijn transfer in orde te maken, maar vrijdag keerde hij gewoon terug op het trainingsveld van de Spaanse grootmacht. De transfer zou vertraging hebben opgelopen door belastingkwesties. Die leken opgelost, maar de overstap is nog altijd niet helemaal rond.

Volgens de Spaanse krant is er sprake van een akkoord tussen alle partijen over de overstap en is het laatste woord nu aan Ter Stegen. De doelman, die volgens sommige bronnen ontevreden zou zijn, moet nu definitief beslissen waar hij komend seizoen wil spelen. Voor Ajax zit er niets anders op dan afwachten, aangezien de Amsterdammers de afspraken allemaal zijn nagekomen. De krant benadrukt dat de afwachtende houding van Ter Stegen niets te maken heeft met zijn salaris, aangezien Barcelona dit voor het grootste deel voor de rekening zal nemen.