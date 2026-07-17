‘Ajax opnieuw in de wachtkamer door Marc-André ter Stegen’

De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax heeft een nieuw hoofdstuk opgeleverd, zo schrijft Mundo Deportivo. De Duitse doelman ontbrak donderdag met toestemming op de training van FC Barcelona, maar keerde vrijdag weer terug op het trainingsveld. Ajax zit nu opnieuw in de wachtkamer.
Ajax wordt al de hele zomer gelinkt aan de komst van Ter Stegen, maar een doorbraak liet lang op zich wachten. Eerder deze week meldden verschillende transferjournalisten dat de komst van de Duitse doelman naar Amsterdam nu echt een feit is. Nu moet Ajax volgens Mundo Deportivo echter alsnog plaatsnemen in de wachtkamer.
Ter Stegen had donderdag goedkeuring van Barcelona om weg te blijven van de training om zijn transfer in orde te maken, maar vrijdag keerde hij gewoon terug op het trainingsveld van de Spaanse grootmacht. De transfer zou vertraging hebben opgelopen door belastingkwesties. Die leken opgelost, maar de overstap is nog altijd niet helemaal rond.
Volgens de Spaanse krant is er sprake van een akkoord tussen alle partijen over de overstap en is het laatste woord nu aan Ter Stegen. De doelman, die volgens sommige bronnen ontevreden zou zijn, moet nu definitief beslissen waar hij komend seizoen wil spelen. Voor Ajax zit er niets anders op dan afwachten, aangezien de Amsterdammers de afspraken allemaal zijn nagekomen. De krant benadrukt dat de afwachtende houding van Ter Stegen niets te maken heeft met zijn salaris, aangezien Barcelona dit voor het grootste deel voor de rekening zal nemen.
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Andere bronnen melden dat Ter Stegen nog in Barcelona is om wat dingen (belasting technisch) af te handelen.
Dit is net zo irritant als logisch als de belastingdienst nog geld wil zien dan is het wat het is daar heeft de belastingdienst maling aan! En als je denkt dat het hier traag gaat dan ken je ze daar nog niet onze vriendelijke ambtenaren mañana mañana…… Het is gewoon rond, dit is overmacht!
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Andere bronnen melden dat Ter Stegen nog in Barcelona is om wat dingen (belasting technisch) af te handelen.
Dit is net zo irritant als logisch als de belastingdienst nog geld wil zien dan is het wat het is daar heeft de belastingdienst maling aan! En als je denkt dat het hier traag gaat dan ken je ze daar nog niet onze vriendelijke ambtenaren mañana mañana…… Het is gewoon rond, dit is overmacht!