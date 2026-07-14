Ajax heeft nu écht beet: Ter Stegen op weg naar Amsterdam

Ajax heeft van FC Barcelona nu écht binnen, zo verzekeren verschillende transferjournalisten. Beide clubs hebben het laatste papierwerk inmiddels in orde gemaakt, waardoor de ervaren Duitse keeper op korte termijn naar Nederland zal afreizen om zijn (tijdelijke) overstap af te ronden.

Ter Stegen (34) werd afgelopen seizoen door Barcelona verhuurd aan provinciegenoot Girona, waar hij onder de nieuwe Ajax-trainer Míchel speelde. Door aanhoudend blessureleed bleef zijn bijdrage echter beperkt tot slechts drie wedstrijden.

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Ajax ging deze zomer op zoek naar een nieuwe eerste keeper. Al snel viel daarbij de naam van Ter Stegen, maar ook die van de transfervrije Yann Sommer. Laatstgenoemde heeft inmiddels een contract getekend bij Club Brugge, Ter Stegen is nu dus daadwerkelijk op weg naar de Johan Cruijff ArenA. Matteo Moretto (Marca) schrijft op X dat de laatste administratieve hobbels nu genomen zijn en dat de doelman nu toestemming heeft om naar Nederland af te reizen om zijn overstap af te ronden. Voor zover bekend gaat Ajax Ter Stegen voor één seizoen huren van Barcelona. De Catalanen zullen het leeuwendeel van het monstersalaris van de doelman op zich gaan nemen.

Ter Stegen staat al sinds de zomer van 2014 onder contract bij Barcelona, dat de doelman destijds wegplukte bij Borussia Mönchengladbach. Sindsdien keepte hij 423 wedstrijden namens de club, waarin hij 176 keer de nul hield. Met Barcelona won Ter Stegen in zijn tweede seizoen de Champions League, daarnaast werd de 44-voudig Duits kampioen in onder meer zeven keer kampioen van Spanje.