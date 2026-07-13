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Ajax bereikt mondeling akkoord over spits van Juventus

13 juli 2026, 14:44   Bijgewerkt: 14:50
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Juventus over de komst van Diego Pugno. Volgens transferjournalisten Fabrizio Romano en Matteo Moretto ziet de twintigjarige aanvaller een overstap naar de Eredivisie helemaal zitten. Technisch directeur Jordi Cruijff is tegelijkertijd druk bezig om ook de transfer van Marcos Leonardo definitief af te ronden.

Pugno speelt in jeugdopleiding van de Italiaanse grootmacht. Afgelopen seizoen kwam hij voornamelijk uit voor Juventus Next Gen, dat acteert in de B-groep van de Serie C. Hij maakte in december 2024 zijn officiële debuut in de hoofdmacht tijdens een competitieduel met Lecce, maar bleef sindsdien steken op zes speelminuten in het eerste elftal. Naar verluidt wordt de spits gratis gehuurd met een optie tot koop. In de Johan Cruijff ArenA ligt een contract tot de zomer van 2031 voor hem klaar. Pugno wordt omschreven als een technisch vaardige speler die het spel goed leest en zowel van binnen als buiten het strafschopgebied doeltreffend is.

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De aanvalslinie in Amsterdam ondergaat deze zomer een flinke transformatie. De noodzaak voor vers bloed voorin ontstond nadat Wout Weghorst transfervrij de overstap maakte naar FC Twente. Daarnaast heerst er onzekerheid over de toekomst van Kasper Dolberg. De Deen staat op de nominatie om te vertrekken en geniet concrete belangstelling van FC Midtjylland. Met de naderende dubbelslag van Pugno en Leonardo lijkt Cruijff de vacatures in de punt van de aanval snel in te vullen.

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Martine
321 Reacties
522 Dagen lid
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Martine
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Ik begrijp steeds beter waarom de jeugd van Ajax het, indien mogelijk, op een weglopen zet

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
321 Reacties
522 Dagen lid
923 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Ik begrijp steeds beter waarom de jeugd van Ajax het, indien mogelijk, op een weglopen zet

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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D. Pugno

D. Pugno
Juventus Next Gen
Team: Juventus NG
Leeftijd: 20 jaar (7 jul. 2006)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Juventus
1
0
2024/2025
Juventus
29
11
2023/2024
Juventus NG
0
0
2023/2024
Juventus
27
5

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