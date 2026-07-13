Ajax bereikt mondeling akkoord over spits van Juventus

Ajax heeft een mondeling akkoord bereikt met Juventus over de komst van Diego Pugno. Volgens transferjournalisten Fabrizio Romano en Matteo Moretto ziet de twintigjarige aanvaller een overstap naar de Eredivisie helemaal zitten. Technisch directeur Jordi Cruijff is tegelijkertijd druk bezig om ook de transfer van Marcos Leonardo definitief af te ronden.

Pugno speelt in jeugdopleiding van de Italiaanse grootmacht. Afgelopen seizoen kwam hij voornamelijk uit voor Juventus Next Gen, dat acteert in de B-groep van de Serie C. Hij maakte in december 2024 zijn officiële debuut in de hoofdmacht tijdens een competitieduel met Lecce, maar bleef sindsdien steken op zes speelminuten in het eerste elftal. Naar verluidt wordt de spits gratis gehuurd met een optie tot koop. In de Johan Cruijff ArenA ligt een contract tot de zomer van 2031 voor hem klaar. Pugno wordt omschreven als een technisch vaardige speler die het spel goed leest en zowel van binnen als buiten het strafschopgebied doeltreffend is.

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De aanvalslinie in Amsterdam ondergaat deze zomer een flinke transformatie. De noodzaak voor vers bloed voorin ontstond nadat Wout Weghorst transfervrij de overstap maakte naar FC Twente. Daarnaast heerst er onzekerheid over de toekomst van Kasper Dolberg. De Deen staat op de nominatie om te vertrekken en geniet concrete belangstelling van FC Midtjylland. Met de naderende dubbelslag van Pugno en Leonardo lijkt Cruijff de vacatures in de punt van de aanval snel in te vullen.