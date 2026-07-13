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Anton Gaaei bereikt akkoord en kan Ajax inruilen voor de Bundesliga

13 juli 2026, 15:51
Ajax-spelers Youri Regeer, Anton Gaaei, Don-Angelo Konadu, Mika Godts en Owen Wijndal
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Eintracht Frankfurt heeft een volledig mondeling akkoord bereikt met Anton Gaaei over een overstap naar de Bundesliga, zo meldt Florian Plettenberg. De Duitse club en de 21-jarige rechtsback van Ajax zijn het achter de schermen eens geworden over een langdurig contract, dat bij een definitieve overgang zal lopen tot de zomer van 2031.

Nu de persoonlijke voorwaarden volledig zijn afgevinkt, is het aan de clubs om elkaar te vinden in de officiële onderhandelingen. Eintracht Frankfurt is inmiddels formeel in gesprek getreden met de Amsterdamse clubleiding om de transfer van de Deen definitief te maken. De verdediger hoopt zelf vurig dat beide partijen snel tot een vergelijk komen over de definitieve transfersom. 

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Mocht de overgang doorgang vinden, dan komt Gaaei terecht bij een club met de nodige financiële stootkracht op de transfermarkt. Eintracht Frankfurt genereerde de afgelopen transferperiodes aanzienlijke inkomsten door de verkoop van diverse sterkhouders, wat de club de ruimte geeft om de selectie deze zomer gericht te versterken voor de strijd op meerdere fronten. Deze kapitaalinjecties stellen de club in staat om door te selecteren na een seizoen waarin Europees voetbal werd veiliggesteld via de bovenste regionen van de ranglijst.

Bij Ajax beschik Gaaei nog over een contract tot de zomer van 2028. Hij werd drie jaar geleden door Sven Mislintat voor 3,5 miljoen euro naar Amsterdam gehaald. Gaaei kwam moeizaam op gang bij Ajax en werd in de klassieker zelfs voor rust gewisseld. Toch wist de jonge verdediger zich sportief te revancheren en werd hij zelfs een tijdje een vaste waarde binnen het elfta. 

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Martin0345
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Martin0345
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Deze jongen is bij Ajax snel volwassen geworden. Ik gun hem een mooi vervolg van zijn voetbalcarrière!

Kicker
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Gun hem een transfer naar een mooie club.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
313 Reacties
1.106 Dagen lid
1.377 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Deze jongen is bij Ajax snel volwassen geworden. Ik gun hem een mooi vervolg van zijn voetbalcarrière!

Kicker
516 Reacties
730 Dagen lid
1.274 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Gun hem een transfer naar een mooie club.

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Anton Gaaei

Anton Gaaei
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 23 jaar (19 nov. 2002)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
28
1
2024/2025
Ajax
25
3
2023/2024
Jong Ajax
8
0
2023/2024
Ajax
25
1

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