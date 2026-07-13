Anton Gaaei bereikt akkoord en kan Ajax inruilen voor de Bundesliga

Eintracht Frankfurt heeft een volledig mondeling akkoord bereikt met Anton Gaaei over een overstap naar de Bundesliga, zo meldt Florian Plettenberg. De Duitse club en de 21-jarige rechtsback van Ajax zijn het achter de schermen eens geworden over een langdurig contract, dat bij een definitieve overgang zal lopen tot de zomer van 2031.
Nu de persoonlijke voorwaarden volledig zijn afgevinkt, is het aan de clubs om elkaar te vinden in de officiële onderhandelingen. Eintracht Frankfurt is inmiddels formeel in gesprek getreden met de Amsterdamse clubleiding om de transfer van de Deen definitief te maken. De verdediger hoopt zelf vurig dat beide partijen snel tot een vergelijk komen over de definitieve transfersom.
Mocht de overgang doorgang vinden, dan komt Gaaei terecht bij een club met de nodige financiële stootkracht op de transfermarkt. Eintracht Frankfurt genereerde de afgelopen transferperiodes aanzienlijke inkomsten door de verkoop van diverse sterkhouders, wat de club de ruimte geeft om de selectie deze zomer gericht te versterken voor de strijd op meerdere fronten. Deze kapitaalinjecties stellen de club in staat om door te selecteren na een seizoen waarin Europees voetbal werd veiliggesteld via de bovenste regionen van de ranglijst.
Bij Ajax beschik Gaaei nog over een contract tot de zomer van 2028. Hij werd drie jaar geleden door Sven Mislintat voor 3,5 miljoen euro naar Amsterdam gehaald. Gaaei kwam moeizaam op gang bij Ajax en werd in de klassieker zelfs voor rust gewisseld. Toch wist de jonge verdediger zich sportief te revancheren en werd hij zelfs een tijdje een vaste waarde binnen het elfta.
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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.