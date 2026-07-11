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Ajax zet zinnen op komst van WK-uitblinker Azzedine Ounahi

11 juli 2026, 19:49   Bijgewerkt: 19:58
Azzedine Ounahi
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Ajax heeft zijn zinnen gezet op de komst van Azzedine Ounahi, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Fabrizio Romano zaterdagavond. De WK-uitblinker van Marokko werkte vorig seizoen bij Girona samen met Míchel, de huidige trainer van Ajax.

Ounahi is sinds de zomer van 2025 actief voor Girona. Hij kwam destijds voor ongeveer zes miljoen euro over van Olympique Marseille.

Ounahi speelde in alle competities 24 wedstrijden voor Girona. Daarin wist hij 5 doelpunten en 3 assists te noteren. De creatieve middenvelder kon niet voorkomen dat Girona degradeerde uit LaLiga.

Tijdens het WK speelde Ounahi zichzelf vervolgens nadrukkelijk in de kijker. Hij was één van de smaakmakers bij Marokko, dat deze week door Frankrijk werd uitgeschakeld in de kwartfinales van het toernooi. Zijn beste prestatie van het toernooi leverde Ounahi in de achtste finales tegen Canada: hij maakte twee doelpunten in de 0-3 zege.

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Ounahi heeft bij Girona nog een contract tot de zomer van 2030. De 26-jarige Marokkaan beschikt echter over een ontsnappingsclausule van 25 miljoen euro, zo meldt Romano. Volgens de Italiaanse journalist zijn de gesprekken tussen Ajax en Girona inmiddels in volle gang.

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Azzedine Ounahi

Azzedine Ounahi
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 26 jaar (19 apr. 2000)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
24
5
2024/2025
Panathinaikos
25
5
2024/2025
Marseille
0
0
2023/2024
Marseille
21
2

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