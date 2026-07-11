LIVE WK 2026 | Opstellingen Engeland en Noorwegen bekend: meerdere wijzigingen in kwartfinale

Noorwegen is dit jaar voor het eerst sinds 1998 weer present op een WK-eindronde en werd vooraf al door een aantal kenners getipt als potentiële dark horse. Die status wordt vooralsnog waargemaakt: in Groep I wonnen de Scandinaviërs van achtereenvolgens Irak (1-4) en Senegal (3-2), waardoor een plek bij de laatste 32 landen al een feit was voor het laatste pouleduel. Daarin ging een compleet gewijzigd elftal met 1-4 ten onder tegen titelfavoriet Frankrijk.

In de zestiende finales rekenden de Noren vervolgens af met Ivoorkust (1-2), waarna Brazilië in de achtste finales met diezelfde cijfers naar huis werden gestuurd. Erling Haaland maakt zijn faam dit toernooi meer dan waar: de superspits tekende hoogstpersoonlijk voor 7 van de 12 goals van de Noorse ploeg.