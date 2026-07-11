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LIVE WK 2026 | Opstellingen Engeland en Noorwegen bekend: meerdere wijzigingen in kwartfinale

11 juli 2026, 21:30   Bijgewerkt: 22:22
NOOENG
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland is niet alleen een héérlijk onderonsje op het veld, maar ook de strijd tussen – misschien wel – de twee beste spitsen van de wereld: Erling Haaland en Harry Kane. Beide sterren zorgden dit WK al voor meerdere hoogtepunten. Te beginnen met Haaland: die Brazilië eigenhandig naar huis stuurde met twee goals in de vorige ronde. Kane was óók trefzeker in de achtste finale, waar Engeland in een spannend duel afrekende met Mexico (3-2). Zaterdagavond staan Noorwegen en Engeland tegenover elkaar in de kwartfinale. De winnaar gaat spelen tegen Argentinië of Zwitserland. Niets missen van de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland? Volg het duel in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Engeland - Noorwegen

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Hitte in Miami: 'Puffen en zweten'

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De weg van Noorwegen naar de kwartfinale

Noorwegen is dit jaar voor het eerst sinds 1998 weer present op een WK-eindronde en werd vooraf al door een aantal kenners getipt als potentiële dark horse. Die status wordt vooralsnog waargemaakt: in Groep I wonnen de Scandinaviërs van achtereenvolgens Irak (1-4) en Senegal (3-2), waardoor een plek bij de laatste 32 landen al een feit was voor het laatste pouleduel. Daarin ging een compleet gewijzigd elftal met 1-4 ten onder tegen titelfavoriet Frankrijk.

In de zestiende finales rekenden de Noren vervolgens af met Ivoorkust (1-2), waarna Brazilië in de achtste finales met diezelfde cijfers naar huis werden gestuurd. Erling Haaland maakt zijn faam dit toernooi meer dan waar: de superspits tekende hoogstpersoonlijk voor 7 van de 12 goals van de Noorse ploeg.

20m geleden

22:09

Zo bereikte Engeland de laatste 8

Engeland eindigde bovenaan in Groep L, door zeges op Kroatië (4-2) en Panama (0-2) en een doelpuntloze remise tegen Ghana. In de zestiende finale werd afgerekend met DR Congo (2-1), waarna de achtste finale een thriller in het legendarische Estadio Azteca opleverde. Daar rekende de ploeg van Tuchel af met het nationale trauma van 1986 (iets met een Hand van God) en werd gastland Mexico geëlimineerd: 2-3.

27m geleden

22:03

Opstelling Noorwegen

Ook aan Noorse zijde één wijziging in de basisformatie. Bondscoach Stale Solbakken kiest links voorin voor Andreas Schjelderup, waardoor Antonio Nusa naar de bank verhuist. In de achtste finale tegen Brazilië (1-2 winst) verzorgde Schjelderup de assists bij beide treffers van Erling Haaland, wat dit een logische wijziging maakt.

Opstelling Noorwegen: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem; Moller Wolfe; Berge, Berg, Odegaard; Sorloth, Schjelderup, Haaland

29m geleden

22:01

Opstelling Engeland

De opstellingen zijn inmiddels bekend, te beginnen met die van Engeland dat op papier thuis speelt. Thomas Tuchel voert deels noodgedwongen twee wijzigingingen door bij The Three Lions. Rechtsback Jarrell Quansah ging er met rood vanaf in de vorige ronde, waarin Mexico met 2-3 werd verslagen. Omdat Donald Trump deze keer niet de telefoon pakte, is de Leverkusen-speler voor twee wedstrijden geschorst en zou Quansah dus pas in een eventuele finale weer in actie kunnen komen voor Engeland. John Stones komt in plaats van Quansah in het elftal, maar het lijkt waarschijnlijker dat Ezri Konsa naar de rechterkant verschuift en dat Stones diens plek in het centrum van de defensie overneemt. Rechts voorin krijgt oud-PSV'er Noni Madueke de voorkeur boven Bukayo Saka.

Opstelling Engeland: Pickford; Konsa, Guéhi, Stones, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane

33m geleden

21:56

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volgen we de komende uren alle ontwikkelingen rond de derde kwartfinale op het WK: Engeland - Noorwegen. De strijd in Miami begint om 22.00 uur (Nederlandse tijd).

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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