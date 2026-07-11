Nederlandse topclub ‘gaat volle bak’ voor Kodai Sano

heeft zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur, zo meldt De Telegraaf zaterdag. De middenvelder van NEC had een serieuze optie in Nederland, maar staat naar verluidt niet te springen om een vervolgstap in de Eredivisie. Toch is het niet uit te sluiten dat Sano alsnog in Nederland blijft.

Sano lijkt NEC deze zomer te gaan verlaten. De Nijmeegse club ontving afgelopen winter al een bod van ongeveer twintig miljoen euro van Nottingham Forest, maar besloot de 23-jarige Japanner toen aan zijn contract te houden.

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Die beslissing pakte vooralsnog goed uit voor NEC. De ploeg van Dick Schreuder eindigde afgelopen seizoen als derde in de Eredivisie en plaatste zich daarmee voor de derde voorronde van de Champions League. Deze zomer lijkt Sano echter alsnog te gaan vertrekken.

Duitse media meldden begin deze maand dat TSG Hoffenheim zijn vizier heeft gericht op Sano, al is die transfer nog niet van de grond gekomen. Ook PSV heeft echter nog altijd serieuze belangstelling voor de creatieve middenvelder, zo meldt journalist Mike Verweij van De Telegraaf.

“PSV gaat volle bak voor Sano. Dat doen ze al de hele tijd”, zegt Verweij in de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. “Maar die jongen heeft PSV in eerste instantie afgezegd, omdat hij liever naar het buitenland wil.”

De transfer van Sano naar Hoffenheim kwam dus nog niet voor de grond. “Nu kan Sano wel weer in beeld komen bij PSV”, voorspelt Verweij.