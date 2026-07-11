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Rode kaart in oefenduel PSV: speler beledigt scheidsrechter

11 juli 2026, 13:04
PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Een opvallend moment tijdens de oefenwedstrijd tussen PSV en Raków Częstochowa. Een speler van de Poolse club beledigde de scheidsrechter, kreeg daarvoor een directe rode kaart, maar mocht de wedstrijd uiteindelijk toch afmaken.

PSV oefende zaterdagmiddag tegen Raków Częstochowa, de nummer vier van Polen. Na de gelijkmaker van PSV-aanvaller Couhaib Driouech oogde het duel echter even allesbehalve als een oefenwedstrijd. Er ontstond een felle discussie, omdat spelers van Raków vonden dat het doelpunt nooit had mogen tellen.

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De Poolse spelers waren van mening dat in de aanloop naar de treffer een overtreding was gemaakt door een PSV-speler. Frank Tudor, de aanvoerder van Raków, was zó boos dat hij van de scheidsrechter een directe rode kaart kreeg wegens belediging van de arbiter.

Uiteindelijk besloot de scheidsrechter Tudor toch op het veld te laten staan, nadat de verdediger zijn excuses had aangeboden.

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Couhaib Driouech

Couhaib Driouech
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 24 jaar (17 apr. 2002)
Positie: AM, A (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
29
4
2024/2025
Jong PSV
3
2
2024/2025
PSV
15
2
2023/2024
Excelsior
26
6

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