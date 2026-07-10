Pijnlijke onthulling over de vader van Sean Steur: 'Op De Toekomst deden ze...'

Johan Steur, de vader van Sean Steur, was niet altijd even geliefd op Sportpark De Toekomst. Dat schrijft Henk Spaan in zijn column voor Het Parool, waarin hij niet alleen kritisch is op de vertrokken Ajacied, maar ook uithaalt naar diens vader.
"Ik voel mij gedwongen een paar woorden te wijden aan het 'enorme talent' Steur", schrijft Spaan in Het Parool. De columnist was in het verleden geregeld lovend over de middenvelder, maar baalt van diens transfer naar Newcastle United. Spaan zet vervolgens vraagtekens bij de prestaties van de twintigjarige middenvelder in Amsterdam. "De laconieke middenvelder speelde veertig wedstrijden voor Jong Ajax: één doelpunt, vier assists. In de Eredivisie speelde hij twintig keer: één doelpunt, één assist. Meeverdedigen? Vaak wel, vaak niet. Passes? Zelden diep, vaker opzij."
Daarna richt Spaan zijn pijlen op Johan Steur. "Voor Newcastle is 27 miljoen zakgeld. De zoon van Cruijff is God niet, maar vader Steur niet eens apostel."
Volgens de columnist zullen er op Sportpark De Toekomst ook mensen zijn die opgelucht zijn met het vertrek van Steur. Dat heeft dan vooral te maken hebben met zijn vader. "Vooral de vader raakt niet uitgesproken over de aanleg van zijn zoon. Zo luidkeels riep hij, dat men op De Toekomst de oren dichtdeed als de man van verre zichtbaar werd."
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat hele gedoe ligt ook bij de vader van steur hij was er zelf uit met ajax contract tot 2030 tot zijn Vader er mee ging bemoeien en eisen stelde basic speler en bij de beste betaald spelers van ajax ging horen toen heeft jordi de stekker er uit getrokken ...en terecht
Wat een zuur, goedkoop columntje. Henk Spaan, schrijft veel, zegt weinig. Geeft vaak analyses, vaker klinklare onzin. Gun die jongen z’n transfer, hij levert echt veel centen op en hij wil daar graag voetballen. Iedereen blij toch?
Hij zal vast een punt hebben over die vader, maar het klinkt nu toch een beetje als de persoonlijke coping strategie van meneer Spaan eerlijk gezegd, zeker als hij eerder zo lovend was en nu ineens laconiek en meeverdedigen vindt te moeten benoemen. Tuurlijk mag je het stom vinden dat hij vertrekt, maar richt je daar dan op. Je kunt twijfel hebben over hoe geschikt Newcastle voor hem is, of je kunt nuanceren dat het lastig nee zeggen is tegen zo'n aanbod uit de PL met status en geld -maar zijn prestaties in Jong Ajax erbij halen komt nogal triestig over..
Ik zie dit minder als een pijnlijke onthulling, maar meer als een kleinzerige fan. Vorig seizoen was Spaan nog zo enthousiast dat hij hem bijna Oranje in wilde schrijven, maar nu zou het een zeer beperkte speler zijn. De waarheid zal in het midden liggen
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dat hele gedoe ligt ook bij de vader van steur hij was er zelf uit met ajax contract tot 2030 tot zijn Vader er mee ging bemoeien en eisen stelde basic speler en bij de beste betaald spelers van ajax ging horen toen heeft jordi de stekker er uit getrokken ...en terecht
Wat een zuur, goedkoop columntje. Henk Spaan, schrijft veel, zegt weinig. Geeft vaak analyses, vaker klinklare onzin. Gun die jongen z’n transfer, hij levert echt veel centen op en hij wil daar graag voetballen. Iedereen blij toch?
Hij zal vast een punt hebben over die vader, maar het klinkt nu toch een beetje als de persoonlijke coping strategie van meneer Spaan eerlijk gezegd, zeker als hij eerder zo lovend was en nu ineens laconiek en meeverdedigen vindt te moeten benoemen. Tuurlijk mag je het stom vinden dat hij vertrekt, maar richt je daar dan op. Je kunt twijfel hebben over hoe geschikt Newcastle voor hem is, of je kunt nuanceren dat het lastig nee zeggen is tegen zo'n aanbod uit de PL met status en geld -maar zijn prestaties in Jong Ajax erbij halen komt nogal triestig over..
Ik zie dit minder als een pijnlijke onthulling, maar meer als een kleinzerige fan. Vorig seizoen was Spaan nog zo enthousiast dat hij hem bijna Oranje in wilde schrijven, maar nu zou het een zeer beperkte speler zijn. De waarheid zal in het midden liggen