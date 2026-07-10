Pijnlijke onthulling over de vader van Sean Steur: 'Op De Toekomst deden ze...'

Johan Steur, de vader van , was niet altijd even geliefd op Sportpark De Toekomst. Dat schrijft Henk Spaan in zijn column voor Het Parool, waarin hij niet alleen kritisch is op de vertrokken Ajacied, maar ook uithaalt naar diens vader.

"Ik voel mij gedwongen een paar woorden te wijden aan het 'enorme talent' Steur", schrijft Spaan in Het Parool. De columnist was in het verleden geregeld lovend over de middenvelder, maar baalt van diens transfer naar Newcastle United. Spaan zet vervolgens vraagtekens bij de prestaties van de twintigjarige middenvelder in Amsterdam. "De laconieke middenvelder speelde veertig wedstrijden voor Jong Ajax: één doelpunt, vier assists. In de Eredivisie speelde hij twintig keer: één doelpunt, één assist. Meeverdedigen? Vaak wel, vaak niet. Passes? Zelden diep, vaker opzij."

Daarna richt Spaan zijn pijlen op Johan Steur. "Voor Newcastle is 27 miljoen zakgeld. De zoon van Cruijff is God niet, maar vader Steur niet eens apostel."

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Volgens de columnist zullen er op Sportpark De Toekomst ook mensen zijn die opgelucht zijn met het vertrek van Steur. Dat heeft dan vooral te maken hebben met zijn vader. "Vooral de vader raakt niet uitgesproken over de aanleg van zijn zoon. Zo luidkeels riep hij, dat men op De Toekomst de oren dichtdeed als de man van verre zichtbaar werd."