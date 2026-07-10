Vandaag Inside-debutant genadeloos aangepakt: honderden negatieve reacties

Estavana Polman heeft niet bepaald lof weten te kweken met haar eerste optreden als vaste tafelgast van Vandaag Inside. Op sociale media krijgt de oud-handbalster flinke kritiek, onder meer van mediacriticus Victor Vlam. Zijn tweet kan op bijval rekenen van honderden twitteraars.

Onlangs werd bekend dat Polman maandelijks één keer gaat aanschuiven bij het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. Donderdagavond was het zover en zat de vriendin van Rafael van der Vaart voor het eerst als ‘vaste gast’ aan tafel.

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Volgens kijkers van de populaire SBS6-talkshow viel het optreden van de oud-handbalster ronduit tegen. Met name inhoudelijk had Polman weinig te melden, zo klinkt het. Vlam, die overigens gecanceld is door VI, is kritisch: “Het is een onhandige keuze van Estavana Polman om zich niet inhoudelijk voor te bereiden op deze Vandaag Inside”, begint hij.

“Het voedt wel de discussie of ze meer kan dan alleen lekker spontaan en nuchter zijn. Behalve over haar boek en eigen carrière had ze gewoon niks te melden”, aldus Vlam. Die tweet kan op honderden reacties rekenen: “Behalve meebrullen met de heren en Van der Vaart-gerelateerde (leedvermaak)grapjes maken kan Estavana niet zo veel. Ze heeft het geluk dat Derksen gecharmeerd van haar is, anders zou ze het niet lang volhouden”, is bijvoorbeeld één van de harde conclusies van een kijker.

Ook Chris Woerts had zich meer voorgesteld van het tafeldebuut van Polman. “Ik had wel wat meer pittige anekdotes gewild”, zegt de sportmarketeer bij de video-rubriek In De Wandelgangen, die Polman overigens presenteerde in plaats van Genee.

Estavana Polman neemt presentatie van In de Wandelgangen over van Wilfred Genee!