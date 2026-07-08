Het Europees Parlement heeft zich gemengd in de zaak rondom de rode kaart van , zo meldt Trouw. Een groep Europarlementariërs heeft een brief geschreven aan 27 Europese voetbalbonden waarin zij aandringen op een onderzoek naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Op het WK ontstond afgelopen week een rel rondom Balogun. De topscorer van de Verenigde Staten kreeg een rode kaart in de zestiende finale tegen Bosnië-Herzegovina, wat hem volgens de regels een automatische schorsing van minstens één duel zou opleveren. Na een telefoontje uit het Witte Huis besloten Infantino en de FIFA echter om de schorsing om te zetten naar een voorwaardelijke. Toen België, de tegenstander in de achtste finale, om informatie vroeg, werd dit behandeld als een protest, wat direct werd afgewezen. Het betekende dat Balogun gewoon kon spelen, maar hij wist niet te voorkomen dat de VS met liefst 1-4 onderuit ging.

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De FIFA hanteert de regel dat politiek en voetbal gescheiden moeten blijven, dus is de inmenging van Donald Trump niet volgens de reglementen. Inmiddels heeft ook het Europees Parlement besloten zich ermee te bemoeien door middel van een brief aan 27 Europese voetbalbonden. Trouw heeft de brief ingezien en stelt dat de groep Europarlementariërs wil dat de bonden onderzoeken of Infantino na het belletje met Trump persoonlijk betrokken was bij het opschorten van de schorsing van Balogun. “Ook willen zij weten of de Amerikaanse overheid Infantino onder druk heeft gezet om de schorsing van één wedstrijd om te zetten in een voorwaardelijke straf”, aldus de krant.

Onder meer de Nederlandse Europarlementariër Lara Wolters van Pro heeft de brief ondertekend, evenals een brief over de FIFA Vredesprijs die Trump in december ontving. “Het is hartstikke duidelijk dat formele processen bij de FIFA niets waard zijn”, maakt Wolters duidelijk. “We zien nu dat de scheidsrechter niet meer serieus genomen wordt. Dan komt er een moment dat je vanuit de politiek moet zeggen dat het niet langer zo kan”, zegt ze. Op de brief over de vredesprijs gaf de FIFA volgens Wolters een ‘formeel, bijna intimiderend antwoord’.

De Europarlementariër stelt dat het idee achter de brieven is om ‘de publieke discussie over het functioneren van de FIFA aan te wakkeren’. Doordat de FIFA gevestigd is in Zwitserland, is het lastig voor de Europese Unie om de bond aan te pakken. Toch zou Wolters graag nieuwe wetgeving op Europees niveau zien voor sportorganisaties, zo maakt ze duidelijk.