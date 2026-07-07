Feyenoord begint het seizoen 2026/27 met een goed gevulde staf. Rondom het eerste elftal zijn 23 man betrokken, van wie er zaterdag 17 aanwezig waren bij het gewonnen oefenduel met FC Dordrecht (0-5). Chris Woerts spreekt bij Vandaag Inside zijn verbazing daarover uit.

Vandaag Inside toonde maandagavond een foto waarop twaalf stafleden van Feyenoord te zien waren. Zij zaten voor de wisselspelers. Volgens Woerts waren dat dus niet eens alle aanwezige stafleden van Feyenoord. Er zaten 17 man langs de lijn. Op de website van Feyenoord is te zien dat de voltallige staf uit 23 man bestaat. Dat is wel een afname ten opzichte van de staf van Robin van Persie, die 26 namen bevatte.

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“Er zaten zeventien mensen op de bank, afgezien van de wisselspelers”, aldus Woerts, voormalig commercieel directeur van Feyenoord. “Vroeger had je Gerard Meijer als fysio, nog een andere fysio en John Badloe als dokter, dan was je klaar. Maar op deze manier moet je met twee bussen naar de wedstrijd, anders lukt het niet. Er zitten data-analisten bij, fysio’s, je wordt er helemaal gek van. Ze halen alles erbij. Bij het Nederlands elftal was het nog erger, met 38 begeleiders.”

Valentijn Driessen hecht er weinig waarde aan. “Die gasten gaan er echt niet beter van voetballen. Dat gelul allemaal… Dit is alleen maar het geval omdat er zoveel geld in omgaat. Iedereen wil meeprofiteren. Graaien, graaien, graaien…”

Johan Derksen wendt zich tot tafelgast René van der Gijp. “Het is snel gegaan, René. Vroeger had een trainer een assistent, en als het heel chic was nog een keeperstrainer. Tegenwoordig hebben ze voor alles een coach.” Presentator Wilfred Genee grapt bij het zien van de foto van de zeventien stafleden, die allemaal naast elkaar zitten: “Die gozer die helemaal rechts zit, moet bellen met de gozer links. Anders bereik je elkaar niet.”

Wie zitten in de staf van Feyenoord 1?

De staf van Feyenoord 1 voor het seizoen 2026/27 staat onder leiding van hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Hij wordt in De Kuip ondersteund door assistent-trainers Sipke Hulshoff en John de Wolf, terwijl Yöri Bosschaart en Rick Mennes als video-analisten verantwoordelijk zijn voor de tactische ondersteuning achter de schermen. Joey Klene is betrokken als cameraman voor de videoanalyses en Frank Boer vervult de rol van teammanager.

Op medisch en fysiek vlak leunt Feyenoord op Head of Medical & Performance Stijn Vandenbroucke, clubarts Joost van der Hoek, orthopedist dr. Duncan Meuffels en de Heads of Performance Rick Rietveld en Jan Müller. Daarnaast behoren Rodney Klooster als performance coach, fysiotherapeuten Stefan van Meenen, Jasper van Kempen en Takahiro Nakada, rehab-fysiotherapeuten Ben de Visser en Tim Janssen, data- en innovatieanalisten Folkert Boer, José Fonseca en Steven Bakker, kitmanager Jesse de Vente en materiaalman Mitchell Lieshout tot de staf rondom het eerste elftal.