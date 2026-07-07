Belgische pers smult van ‘gerechtigheid’ tegen VS: ‘Wie ga je nu bellen, Donald?’

De Belgische pers heeft genoten van de achtste finale op het WK tussen de Verenigde Staten en België, die in een 1-4 overwinning voor onze zuiderburen eindigde. Met name door de zaak rond de schorsing van voelt de overwinning extra lekker voor de Belgen.

De achtste finale op het WK tussen de VS en België stond in aanloop van de wedstrijd vooral in het teken van Balogun. De Amerikaanse topscorer kreeg rood tegen Bosnië-Herzegovina, wat hem volgens de regels van de FIFA een automatische schorsing van minimaal een duel oplevert. Na een telefoontje uit het Witte Huis besloot Gianni Infantino de schorsing van Balogun om te zetten naar een voorwaardelijke met een looptijd van een jaar, tot grote woede van de Belgische bond. Deze situatie leek de Rode Duivels flink te motiveren en België wist het duel uiteindelijk met ruime cijfers te winnen: 1-4.

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Het Nieuwsblad spreekt van ‘gerechtigheid na De Schande van het WK’. De krant denkt dat Donald Trump gedurende de wedstrijd opnieuw heeft geprobeerd contact op te nemen met Infantino. “‘Hello, hello. Gianni? This is Donald.’ Het had zomaar het paniekerige telefoontje kunnen zijn van Donald Trump aan FIFA-voorzitter Gianni Infantino na de eerste helft van VS-België. Gianni’s telefoon stond dit keer misschien wel op Niet Storen”, klinkt het.

“In het Witte Huis gingen de alarmbellen af”, gaat de krant verder. “De voetbalwereld feestte mee met de Duivels. ‘Eat this, Donald.’ De heropgeviste Folarin Balogun raakte werkelijk geen bal en Team USA bakte er niks van.” België liet volgens Het Nieuwsblad echter na nog vaker te scoren. “Was al die cinema rond Balogun nodig? De spits voetbalde alsof hij nog geschorst was. Thank you, Balo”, luidt de conclusie. “De schande van dit WK krijgt door deze Belgische zege alvast geen verder vervolg. De KBVB hoeft geen juridische procedure bij het TAS op te starten en onze nationale ploeg bewees de hele voetbalwereld een dienst. Wie gaat u nu nog bellen, mijnheer de President? De Belgen dwongen Donald Trump tot capitulatie.” In zijn analyse in diezelfde krant stelt Kristof Liberloo dat de wedstrijd in ‘Trump 1 - België 4’ is geëindigd.

Ook Sporza is van mening dat de ploeg van Rudi Garcia ‘gerechtigheid heeft geclaimd’. “Wat moet ene Donald Trump vannacht gedacht hebben?”, begint de omroep. “Zijn VS – ondanks dat veelbesproken telefoontje – genadeloos uit het WK gekegeld door een groep dappere Belgen. Wees maar zeker dat de (voetbal)wereld juichte.” Sporza zag dat de Belgen ‘met vuur in de aderen’ speelden. “Zou het door die comeback tegen Senegal zijn? Of toch die hele Balogun-saga?” De spits speelde volgens de omroep geen goede wedstrijd en hielp in de slotfase een goede kans om zeep door recht op Thibaut Courtois af te schieten. “Moet je daar de president voor laten bellen?”, klinkt het. “Wij hadden geen hulp van bovenaf nodig. De American Dream is voorbij, de Belgische gaat gewoon verder.”

‘Nieuwe Belgische koning staat op’

Het Laatste Nieuws stelt dat er een nieuwe Belgische koning is: Charles De Ketelaere. “Na het telefoontje van Koning Filip stond er in Seattle een andere koning op: King Charles”, aldus de krant, die de spits na zijn dubbelslag en een assist beoordeelt met een 9. “Met twee echte spitsengoals, zowaar. En een assist na druk zetten op de Amerikaanse keeper. Daarnaast ook nuttig in de combinatie. Romelu Lukaku, die hem op dit WK al veel tips gaf, zag vanop de bank dat het goed was.”

Ook Maxim De Cuyper kan op complimenten rekenen van de krant. “Een eerste helft om in te kaderen”, klinkt het. “Onder toeziend oog van meester De Bruyne krulde hij een vrijschop piekfijn op het hoofd van Lukebakio, die jammer genoeg naast kopte. Won zijn duels en zat er vaak goed tussen. Zijn dubbele recuperatie net voor rust als schoolvoorbeeld. IJzersterke prestatie”, aldus HLN, die de linksback een 8 geeft.

Belgische bond haalt zijn gram

Niet alleen de Belgische pers heeft zich na de wedstrijd gericht op het telefoontje van Trump aan Infantino. Ook het X-account van de nationale ploeg kon het niet laten een sneertje uit te delen. Belgian Red Devils deelde twee foto’s van een juichende Romelu Lukaku na zijn treffer in blessuretijd en besloot Trump uit te dagen in het bijschrift. “Overturn this”, staat in de post bij de foto.