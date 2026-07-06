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Infantino ontkent politieke druk in besluit Balogun-soap

6 juli 2026, 18:18
Donald Trump en FIFA-voorzitter Gianni Infantino met de wereldbeker
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft stellig ontkend dat er sprake is van politieke invloed bij het controversiële besluit rondom Folarin Balogun. De Amerikaanse spits kreeg eerder dit toernooi een directe rode kaart, maar zag zijn automatische schorsing voor de achtste finale tegen België verrassend worden opgeschort door de tuchtcommissie van de voetbalbond. De beslissing leidde tot veel ophef, mede doordat de Amerikaanse president Donald Trump publiekelijk aangaf persoonlijk contact te hebben gezocht met Infantino over de straf.

Vanuit de FIFA wordt nu geprobeerd om de rust terug te laten keren. Infantino benadrukt in een reactie dat de tuchtcommissie zonder enige inmenging van buitenaf opereert. "De juridische organen binnen de FIFA opereren volledig zelfstandig", stelt hij. "Zij passen de regels toe op basis van de feiten en de geldende disciplinaire richtlijnen. Die onafhankelijkheid is cruciaal voor de geloofwaardigheid van het voetbal."

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De speculatie over vriendjespolitiek werd aangewakkerd nadat Trump tijdens een persconferentie in het Oval Office bevestigde dat hij om een herbeoordeling had gevraagd. Infantino erkent het telefonische contact met het staatshoofd, maar relativeert de impact daarvan. "Ik krijg regelmatig telefoontjes van regeringsleiders, staatshoofden en mensen uit de voetbalwereld", legt de bestuurder uit. "In dit geval heb ik uitgelegd dat er een lopende procedure liep en dat de bevoegde instanties daar uiteindelijk over zouden oordelen. "

Dat de toepassing van de reglementen intern ook tot discussie kan leiden, is volgens de hem normaal. "Soms verrassen beslissingen mij ook. Soms ben ik het ermee eens, soms niet", klinkt het openhartig. "Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de onafhankelijke organen, en die autonomie moet altijd worden gerespecteerd." Hij sluit af met de boodschap dat persoonlijke meningen ondergeschikt zijn aan de regels. "Of je een beslissing persoonlijk goed vindt of niet, is niet relevant", luidt zijn oordeel. "Juist het respecteren van onafhankelijke instituties beschermt de integriteit van onze competities en de geloofwaardigheid van de FIFA."

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Kicker
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Het is te hopen dat vannacht de Verenigde Staten door België wordt uitgeschakeld zodat er gerechtigheid zal zijn. Na het wk zal Europa zich moeten beraden welke stappen ze moet ondernemen zodat politieke inmengingen de sportieve prestaties niet kunnen beïnvloeden.

Just Me
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Is er èèn iemand die Infant$$$$tino nog vertrouwd ????

schreudje
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schreudje
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Mijn hond ook al niet en ik ook niet

Kevin Hommeles
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Kevin Hommeles
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En zo is het, geen speld tussen te krijgen. Men heeft gewacht op zo'n moment en dan oordelen zonder enig bewijs.

Joost55
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Joost55
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Alsof Infantino nog geloofwaardig over kan komen?! Ik dacht het NIET. !!

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
472 Reacties
723 Dagen lid
1.123 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Het is te hopen dat vannacht de Verenigde Staten door België wordt uitgeschakeld zodat er gerechtigheid zal zijn. Na het wk zal Europa zich moeten beraden welke stappen ze moet ondernemen zodat politieke inmengingen de sportieve prestaties niet kunnen beïnvloeden.

Just Me
400 Reacties
110 Dagen lid
237 Likes
Just Me
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  • 2
    + 1
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Is er èèn iemand die Infant$$$$tino nog vertrouwd ????

schreudje
43 Reacties
1.379 Dagen lid
318 Likes
schreudje
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Mijn hond ook al niet en ik ook niet

Kevin Hommeles
174 Reacties
916 Dagen lid
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Kevin Hommeles
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En zo is het, geen speld tussen te krijgen. Men heeft gewacht op zo'n moment en dan oordelen zonder enig bewijs.

Joost55
103 Reacties
1.269 Dagen lid
236 Likes
Joost55
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Alsof Infantino nog geloofwaardig over kan komen?! Ik dacht het NIET. !!

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