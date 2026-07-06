Infantino ontkent politieke druk in besluit Balogun-soap

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft stellig ontkend dat er sprake is van politieke invloed bij het controversiële besluit rondom Folarin Balogun. De Amerikaanse spits kreeg eerder dit toernooi een directe rode kaart, maar zag zijn automatische schorsing voor de achtste finale tegen België verrassend worden opgeschort door de tuchtcommissie van de voetbalbond. De beslissing leidde tot veel ophef, mede doordat de Amerikaanse president Donald Trump publiekelijk aangaf persoonlijk contact te hebben gezocht met Infantino over de straf.

Vanuit de FIFA wordt nu geprobeerd om de rust terug te laten keren. Infantino benadrukt in een reactie dat de tuchtcommissie zonder enige inmenging van buitenaf opereert. "De juridische organen binnen de FIFA opereren volledig zelfstandig", stelt hij. "Zij passen de regels toe op basis van de feiten en de geldende disciplinaire richtlijnen. Die onafhankelijkheid is cruciaal voor de geloofwaardigheid van het voetbal."

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De speculatie over vriendjespolitiek werd aangewakkerd nadat Trump tijdens een persconferentie in het Oval Office bevestigde dat hij om een herbeoordeling had gevraagd. Infantino erkent het telefonische contact met het staatshoofd, maar relativeert de impact daarvan. "Ik krijg regelmatig telefoontjes van regeringsleiders, staatshoofden en mensen uit de voetbalwereld", legt de bestuurder uit. "In dit geval heb ik uitgelegd dat er een lopende procedure liep en dat de bevoegde instanties daar uiteindelijk over zouden oordelen. "

Dat de toepassing van de reglementen intern ook tot discussie kan leiden, is volgens de hem normaal. "Soms verrassen beslissingen mij ook. Soms ben ik het ermee eens, soms niet", klinkt het openhartig. "Maar uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid bij de onafhankelijke organen, en die autonomie moet altijd worden gerespecteerd." Hij sluit af met de boodschap dat persoonlijke meningen ondergeschikt zijn aan de regels. "Of je een beslissing persoonlijk goed vindt of niet, is niet relevant", luidt zijn oordeel. "Juist het respecteren van onafhankelijke instituties beschermt de integriteit van onze competities en de geloofwaardigheid van de FIFA."