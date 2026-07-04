Ajax voert serieuze gesprekken met Daley Blind over een terugkeer naar Amsterdam. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdagavond. Het nieuws is opvallend, aangezien vader Danny Blind zich nog maar kort geleden sceptisch uitliet over een rentree van zijn zoon in de Johan Cruijff ArenA.
Danny Blind was maandag te gast in het SBS-programma Het Oranje Café. Presentator Sam van Royen vroeg hem daar naar een mogelijke terugkeer van Daley Blind bij Ajax. "Het lijkt mij niet", antwoordde de voetbalanalist destijds. Toch lijkt de situatie inmiddels veranderd.
Volgens het Algemeen Dagblad is een terugkeer van Blind naar Ajax namelijk een stuk dichterbij gekomen. Technisch directeur Jordi Cruijff zou in gesprek zijn met de ervaren verdediger, die transfervrij is en zijn carrière graag wil afsluiten in Amsterdam. Van een definitief akkoord is nog geen sprake, maar volgens de krant hoeven de onderhandelingen niet lang meer te duren.
Een rentree van Blind zou een logisch gevolg zijn van de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De twee werkten de afgelopen jaren succesvol samen bij Girona, waar Blind onder de Spaanse trainer uitgroeide tot een vaste waarde in de basis.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.