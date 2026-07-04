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Ajax verrast: terugkeer van clubicoon is plotseling tóch dichtbij

4 juli 2026, 20:50
Jordi Cruijff Ajax
Foto: © Imago/realtimes
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Ajax voert serieuze gesprekken met Daley Blind over een terugkeer naar Amsterdam. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdagavond. Het nieuws is opvallend, aangezien vader Danny Blind zich nog maar kort geleden sceptisch uitliet over een rentree van zijn zoon in de Johan Cruijff ArenA.

Danny Blind was maandag te gast in het SBS-programma Het Oranje Café. Presentator Sam van Royen vroeg hem daar naar een mogelijke terugkeer van Daley Blind bij Ajax. "Het lijkt mij niet", antwoordde de voetbalanalist destijds. Toch lijkt de situatie inmiddels veranderd.

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Volgens het Algemeen Dagblad is een terugkeer van Blind naar Ajax namelijk een stuk dichterbij gekomen. Technisch directeur Jordi Cruijff zou in gesprek zijn met de ervaren verdediger, die transfervrij is en zijn carrière graag wil afsluiten in Amsterdam. Van een definitief akkoord is nog geen sprake, maar volgens de krant hoeven de onderhandelingen niet lang meer te duren.

Een rentree van Blind zou een logisch gevolg zijn van de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De twee werkten de afgelopen jaren succesvol samen bij Girona, waar Blind onder de Spaanse trainer uitgroeide tot een vaste waarde in de basis.

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Veluwe
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Veluwe
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Normaal heb je één centrale verdediger die voetballend sterk is en één die verdedigend sterker is. Wordt Baas nu het kind van de rekening?

CG
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1.076 Dagen lid
14.031 Likes
CG
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@Veluwe Zou zeker niet zo moeten zijn. Niet goed voor zijn nóg verdere ontwikkelingen!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
180 Reacties
255 Dagen lid
256 Likes
Veluwe
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Normaal heb je één centrale verdediger die voetballend sterk is en één die verdedigend sterker is. Wordt Baas nu het kind van de rekening?

CG
3.575 Reacties
1.076 Dagen lid
14.031 Likes
CG
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@Veluwe Zou zeker niet zo moeten zijn. Niet goed voor zijn nóg verdere ontwikkelingen!!

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Daley Blind

Daley Blind
Leeftijd: 36 jaar (9 mrt. 1990)
Positie: V (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
31
0
2024/2025
Girona
34
0
2023/2024
Girona
34
1
2022/2023
Bayern München
4
0

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
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ADO
0
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AZ
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Ajax
0
0
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Cambuur
0
0
0
5
Excelsior
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0
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