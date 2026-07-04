Ajax voert serieuze gesprekken met over een terugkeer naar Amsterdam. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdagavond. Het nieuws is opvallend, aangezien vader Danny Blind zich nog maar kort geleden sceptisch uitliet over een rentree van zijn zoon in de Johan Cruijff ArenA.

Danny Blind was maandag te gast in het SBS-programma Het Oranje Café. Presentator Sam van Royen vroeg hem daar naar een mogelijke terugkeer van Daley Blind bij Ajax. "Het lijkt mij niet", antwoordde de voetbalanalist destijds. Toch lijkt de situatie inmiddels veranderd.

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Volgens het Algemeen Dagblad is een terugkeer van Blind naar Ajax namelijk een stuk dichterbij gekomen. Technisch directeur Jordi Cruijff zou in gesprek zijn met de ervaren verdediger, die transfervrij is en zijn carrière graag wil afsluiten in Amsterdam. Van een definitief akkoord is nog geen sprake, maar volgens de krant hoeven de onderhandelingen niet lang meer te duren.

Een rentree van Blind zou een logisch gevolg zijn van de komst van Míchel als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. De twee werkten de afgelopen jaren succesvol samen bij Girona, waar Blind onder de Spaanse trainer uitgroeide tot een vaste waarde in de basis.