kan Bayer Leverkusen al na één seizoen verlaten, zo melden Duitse en Italiaanse media woensdag. De oud-speler van AZ staat in de concrete belangstelling van Fiorentina en heeft een vraagprijs van 25 miljoen euro om zijn nek hangen, zo meldt BILD.

Bayer Leverkusen betaalde vorige zomer liefst tien miljoen euro aan AZ om Poku over te nemen. In Duitsland maakte de Nederlander met Ghanese roots de nodige minuten. Hij speelde liefst 45 wedstrijden, maar zou volgens BILD ‘bovenaan de lijst staan met spelers die verkocht moeten worden’.

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Bayer Leverkusen heeft namelijk een volle selectie en wil daarom afscheid nemen van enkele spelers. Poku, die zich afgelopen seizoen ontwikkelde tot wingback, zou er goed opstaan bij Fiorentina. Gianluca Di Marzio maakt eveneens melding van de interesse van de Italianen in Poku.

De 22-jarige Poku, die nog tot medio 2030 vastligt bij Die Werkself, mag voor 25 miljoen euro vertrekken. In de 45 duels die hij voor Leverkusen in actie kwam, maakte hij vijf goals en gaf hij acht assists.

Poku was afgelopen seizoen nog in beeld bij het Nederlands elftal. In november liet toenmalig bondscoach Ronald Koeman weten dat hij de vleugelspeler in de gaten hield. Een plekje op het WK leverde hem dat echter niet op.