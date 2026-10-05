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Servische bondscoach haalt uit na duel met Oranje: ‘Nederland heeft geen hulp nodig’

5 oktober 2026, 08:40
Veljko Paunovic
Foto: © Imago
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Veljko Paunovic heeft na de 2-1 nederlaag van Servië tegen het Nederlands elftal stevige kritiek geuit op de arbitrage. De Servische bondscoach is tevreden over het optreden van zijn ploeg in Eindhoven, maar bepaald niet over scheidsrechter Donatas Rumsas. Volgens Paunovic hanteerde de Litouwer verschillende maatstaven.

Servië bleef zondagavond opnieuw zonder punten achter in de Nations League, maar Paunovic zag tegen Oranje juist veel aanknopingspunten. Zijn ploeg herstelde zich snel van de Nederlandse openingstreffer en kreeg bij een 1-1 stand zelfs mogelijkheden om de leiding te nemen.

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"We hebben uiteindelijk zo’n wedstrijd kunnen spelen tegen een topland, dat vandaag ook nog hulp van de scheidsrechter kreeg", zegt Paunovic na afloop. "Ik ben helemaal niet tevreden over de arbitrage. Een nationale ploeg als Nederland heeft geen hulp nodig."

Paunovic ziet dubbele maatstaven

Paunovic vindt dat de scheidsrechter niet consequent floot. "Er mogen geen dubbele maatstaven zijn", stelt hij. Ondanks de frustratie is hij ook trots op zijn eigen ploeg. "We hebben laten zien dat we een sterke en stabiele mentaliteit hebben en dat we ons met hen kunnen meten." Servië is volgens de bondscoach nog niet op hetzelfde niveau als Oranje, maar het verschil wordt kleiner. "We zijn er nog niet, maar we komen absoluut dichterbij."

Paunović wijst onder meer op een grote kans van Mihajlo Cvetkovic kort na rust, waarmee Servië op 1-2 had kunnen komen. "De verhouding tussen de kansen en de doelpunten was niet gelijk. Misschien had dat wel zo moeten zijn."

Heeft de arbitrage Nederland bevoordeeld?

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Nederland - Servië

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Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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