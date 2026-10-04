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Oranje zegeviert, maar weet in 90 minuten geen moment te overtuigen

4 oktober 2026, 22:37
Zirkzee
Foto: © Imago
4 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Het Nederlands elftal heeft zondagavond weten te winnen, maar totaal niet kunnen overtuigen in de Nations League. In een zeer matige wedstrijd tegen Servië won Oranje met 2-1. Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee maakten de doelpunten. De zege levert Oranje wel de koppositie in de groep op.

Bondscoach Xavi Hernández begon met vier wijzigingen aan het duel met Servië. De meest opvallende keuze van de Spanjaard was het opstellen van Teun Koopmeiners. Hij stond op papier naast Virgil van Dijk als centrale verdediger. In de praktijk kwam Koopmeiners een stuk verder naar voren te spelen. In balbezit stond hij bij vlagen zelfs voor controleur Joey Veerman, waardoor Oranje in balbezit in een 3-4-3-formatie speelde. Het zorgde ervoor dat Denzel Dumfries en Micky van de Ven wat lager op het veld kwamen te spelen.

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Het Nederlands elftal begon voortvarend aan het duel en zorgde in de eerste tien minuten voor dreigende momenten voor het doel van Servië. Een vroege treffer leverde het niet op. Daarna zakte het niveau terug, maar brak Oranje wél de ban uit een standaardsituatie. Het was Teun Koopmeiners die een vrije trap vanaf de zijkant hard inschoot. Doelman Vanja Milinković-Savić werd door de inlopende Oranje-spelers dusdanig op het verkeerde been gezet dat de bal binnenvloog: 1-0.

Oranje kon echter maar kort genieten van de voorsprong. Servië kwam gedurende de eerste helft beter in de wedstrijd. Het eerste schot op doel van de bezoekers was vervolgens ook direct raak. Mihajlo Cvetković kon vogelvrij binnenkoppen na uitermate zwak verdedigen van het Nederlands elftal. Het doelpunt zorgde ervoor dat Oranje met een zeer teleurstellende 1-1 ruststand de kleedkamer opzocht.

De boodschap van Xavi was in de rust niet direct overgekomen. Direct na rust moest Servië namelijk op voorsprong komen. Een honderdprocentkans werd echter naast geschoten. Even later voorkwam Bart Verbruggen ternauwernood een achterstand. Oranje, dat grote delen van de wedstrijd zwaar ondermaats speelde, was dus gewaarschuwd.

Ondanks dat het spel van het Nederlands elftal na de zwakke openingsfase van de tweede helft niet veel beter werd, kwam de ploeg van Xavi na 71 minuten wel op voorsprong. Het geduld van Oranje werd beloond na een prima aanval over verschillende schijven. Via Dumfries kwam de bal bij Summerville terecht, die de bal teruglegde op invaller Zirkzee. Hij kon de bal van dichtbij in een leeg doel schuiven: 2-1.

In de slotfase probeerde Servië het nog wel met een slotoffensief. De bezoekers kregen het niet voor elkaar om nog wat terug te doen tegen Oranje, ondanks dat die mogelijkheden er waren en Nederland nog even met een man minder kwam te staan door een vervelende blessure voor Van de Ven. Eindstand: 2-1.

De overwinning zorgt ervoor dat het Nederlands elftal, op doelsaldo, aan de leiding gaat in Groep 2 van de Nations League. Oranje heeft acht punten uit vier wedstrijden, evenals Griekenland. Duitsland volgt met vijf punten. Servië heeft er nul.

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Just Me
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Just Me
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Het is te triest om het te aanschouwen, Xavi zal wel denken, waar ben ik in godsnaam in beland.

CG
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@Just Me Zou zomaar kunnen. Zo goed waren we écht niet. Zeg maar rapportcijfer 6!!

EttoE
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EttoE
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Het elftal is een 7, niet echt slecht en ook niet echt goed. Zie Reijnders: vrij voor de keeper gestoken, naast. Verdedigend, in 4 wedstrijden elke keer 1-2 goals tegen. Het ademt subtop, winnen van een topland kan nu niet.

wim_72
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wim_72
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
639 Reacties
201 Dagen lid
451 Likes
Just Me
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  • 0
    + 1
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Het is te triest om het te aanschouwen, Xavi zal wel denken, waar ben ik in godsnaam in beland.

CG
4.005 Reacties
1.168 Dagen lid
14.478 Likes
CG
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    + 1
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@Just Me Zou zomaar kunnen. Zo goed waren we écht niet. Zeg maar rapportcijfer 6!!

EttoE
127 Reacties
587 Dagen lid
246 Likes
EttoE
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Het elftal is een 7, niet echt slecht en ook niet echt goed. Zie Reijnders: vrij voor de keeper gestoken, naast. Verdedigend, in 4 wedstrijden elke keer 1-2 goals tegen. Het ademt subtop, winnen van een topland kan nu niet.

wim_72
142 Reacties
59 Dagen lid
116 Likes
wim_72
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