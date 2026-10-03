Peter Bosz laat zich eerlijk uit over Xavi: 'Ik heb bij hem niet het idee dat...'

Peter Bosz is tot nu toe te spreken over het Nederlands elftal onder de nieuwe bondscoach Xavi Hernández. De trainer van PSV denkt dat de Spaanse oefenmeester geen ‘dubbele agenda’ afwerkt bij Oranje.

Xavi kent deze interlandperiode zijn vuurdoop als bondscoach van Oranje. De oud-middenvelder debuteerde met een gelijkspel tegen Duitsland (1-1) en won zijn eerste duel met Servië (1-2). In Griekenland werd na een belabberde eerste helft toch gelijkgespeeld (2-2). Over het algemeen is Bosz, die niet in beeld was als bondscoach, daar tevreden over.

Artikel gaat verder onder video

“Als ik naar het gehele plaatje kijk, vind ik het leuk om naar te kijken”, zegt hij in eerste instantie tegenover onder meer De Telegraaf. “Ik vond het ook ontwapenend hoe Xavi reageerde na de wedstrijd tegen Griekenland. Dat hij aangaf: ’Het was mijn fout.’ Ik houd er wel van als een trainer eerlijk is. En dat geloof dat bij hem ook wel. Ik heb bij hem niet het idee dat daar een dubbele agenda achter zit.”

Een van de hoogtepunten van de interlandperiode tot nu toe was het debuut van Ruben van Bommel. Met een fraaie assist op Cody Gakpo stond hij aan de basis van het late gelijkspel tegen Duitsland. “Ik ben niet iemand die juicht voor de tv, maar ik ben wel een voetballiefhebber en ben op die momenten toch ook een beetje een supporter van mijn spelers. Dus dan ben ik extra blij als zij zoiets laten zien”, zegt Bosz.