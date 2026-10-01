Real Madrid heeft de UEFA een dossier van ongeveer 50.000 pagina’s gestuurd over de zaak rond FC Barcelona en José María Enríquez Negreira. De Europese voetbalbond heeft bevestigd dat de documenten uit Madrid zijn ontvangen en worden meegenomen in het onderzoek naar de betalingen die Barcelona tussen 2001 en 2018 aan de voormalig vicepresident van de Spaanse scheidsrechterscommissie deed.

Daarmee krijgt de zaak rond Barcelona een nieuw hoofdstuk. De UEFA wil duidelijkheid krijgen over de betalingen die de Catalanen tussen 2001 en 2018 deden aan Negreira, destijds vicepresident van de Spaanse scheidsrechterscommissie. In totaal zou Barcelona in die periode ongeveer 8,4 miljoen euro hebben betaald.

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Centraal staat de vraag met welke bedoeling dat geld werd overgemaakt, wat Barcelona daarmee wilde bereiken en in hoeverre de betalingen invloed kunnen hebben gehad op de sportieve competitie. Een door de UEFA aangewezen inspecteur is inmiddels begonnen met het bestuderen van de informatie die vanuit Madrid is aangeleverd.

Real Madrid wil dat titels van Barcelona worden afgenomen

Real Madrid heeft zich nadrukkelijk in de zaak gemengd. De Madrileense club wil volgens AS dat Barcelona de titels kwijtraakt die werden gewonnen in de jaren waarin betalingen aan Negreira plaatsvonden. Het gaat daarbij in ieder geval om negen kampionschappen. Ook won Barcelona in die periode zes keer de Copa del Rey en acht keer de Supercopa.

Real Madrid maakte eerder al bekend dat het bij de disciplinaire instanties van de UEFA een memorandum over de kwestie had ingediend. Volgens de club bevatte dat materiaal bewijs dat de aanwijzingen rond de jarenlange betalingen van Barcelona aan Negreira, via verschillende constructies en ondernemingen, zou versterken.

De UEFA bevestigt dat de nieuwe stukken inmiddels zijn ontvangen. “De UEFA kan bevestigen dat zij van Real Madrid CF een aanzienlijke hoeveelheid documenten heeft ontvangen met betrekking tot het lopende onderzoek naar FC Barcelona in de kwestie rond José María Enríquez Negreira, voormalig vicepresident van de Technische Scheidsrechterscommissie van de Spaanse voetbalbond, de zogenoemde ‘zaak-Negreira’”, laat de Europese voetbalbond weten.

“Ook de inspecteurs van de afdeling Ethiek en Disciplinaire Zaken van de UEFA hebben deze meest recente documenten ontvangen. Zij zullen die beoordelen als onderdeel van hun lopende onderzoek naar de zaak”, aldus de verklaring.

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Nu het dossier verder wordt onderzocht, moeten de aangeleverde stukken inhoudelijk worden doorgelicht. Daarbij kan de UEFA informatie opvragen bij de betrokken partijen en verklaringen verzamelen. Barcelona krijgt daarnaast de gelegenheid om zijn eigen verweer en opmerkingen over het dossier naar voren te brengen.

Volgens de UEFA-reglementen kan een club worden uitgesloten van Europese competities wanneer wordt vastgesteld dat geprobeerd is het natuurlijke verloop van een competitie te beïnvloeden. Of dat in deze zaak aan de orde is, maakt juist deel uit van het onderzoek.

Ceferin noemde zaak eerder ‘een van de ernstigste’ in het voetbal

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet zich al in 2023 zeer scherp uit over de kwestie. Nadat de zaak openbaar was geworden, maakte hij duidelijk dat de verjaring die binnen het Spaanse voetbal een rol speelde volgens hem niet automatisch voor de UEFA gold.

“Ik kan hier om twee redenen niet rechtstreeks op ingaan. Ten eerste omdat we een onafhankelijke disciplinaire commissie hebben die hiermee belast is. Ten tweede omdat ik me niet tot in detail met deze zaak heb beziggehouden. Maar ik kan er wel iets over zeggen. Ik heb me laten informeren en de situatie is buitengewoon ernstig. Het is een van de ernstigste dingen die ik ooit in het voetbal heb gezien”, zei Ceferin. “In de Spaanse competitie is de zaak vanuit sportief oogpunt natuurlijk verjaard en kunnen er geen sportieve consequenties meer volgen, terwijl er binnen de Spaanse justitie nog procedures lopen. Maar wat de UEFA betreft, is er niets verjaard."

De UEFA wachtte in de jaren daarna op de ontwikkelingen binnen de gerechtelijke procedure, maar volgens AS is de situatie veranderd door de stappen die Real Madrid heeft gezet. Het omvangrijke dossier uit de Spaanse hoofdstad ligt nu bij de inspecteurs die de zaak behandelen.