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Livestream Griekenland - Nederland: kijk hier gratis naar Oranje

1 oktober 2026, 18:00
Xavi Hernandez met het Toumba Stadion op de achtergrond, waar Griekenland - Nederland wordt gespeeld
Foto: © Imago/realtimes
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Het Nederlands elftal speelt donderdagavond om 20:45 uur tegen Griekenland in de Nations League. In dit artikel vind je de link naar de livestream van NPO 3.

Waar en hoe laat wordt er gespeeld?

De wedstrijd wordt gespeeld in het Toumba Stadion in Thessaloniki. De aftrap is om 20.45 uur Nederlandse tijd. De voorbeschouwing begint al om 20.10 uur.

Waar is Griekenland - Nederland te zien?

De wedstrijd is live te bekijken op NPO 3. Daarnaast is het duel online te volgen via de livestream en de app van de NOS.

Terugblik op de laatste interlands

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Beide landen zijn goed begonnen aan de Nations League. Nederland speelde met 1-1 gelijk tegen Duitsland en won vervolgens met 1-2 van Servië. Griekenland was met diezelfde cijfers te sterk voor Servië en boekte daarna een verrassende 0-1 zege op Duitsland.

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20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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