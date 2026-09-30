Nieuwe klap voor Oranje: Basisspeler verlaat selectie per direct

heeft woensdag de training van het Nederlands elftal vroegtijdig verlaten, zo meldt De Telegraaf. De centrumverdediger haakte na de eerste loopoefening af. Inmiddels heeft de KNVB bekendgemaakt dat Van Hecke niet meereist naar Griekenland voor de interland van donderdagavond.

Het Nederlands elftal trainde woensdagmiddag op de Campus in Zeist, waarna de ploeg later op de dag naar Thessaloniki vliegt voor de wedstrijd van donderdag tegen Griekenland. Xavi kon woensdag beschikken over een fitte selectie, totdat Van Hecke na de eerste oefening op de bondscoach afstapte.

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Volgens De Telegraaf deed Van Hecke woensdag mee aan de eerste loopoefening van de oefensessie, die een kwartier lang openbaar was voor de media. Na die oefening zou de verdediger zich bij Xavi hebben gemeld, waarna hij het veld verliet. Van Hecke zou de rest van de training vanuit de dug-out hebben bekeken.

Van Hecke verlaat selectie

De KNVB heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat Van Hecke niet mee zal reizen naar Thessaloniki voor de wedstrijd tegen Griekenland en terug zal keren naar Tottenham Hotspur. De verdediger heeft een blessure aan zijn voet opgelopen aan de uitwedstrijd tegen Servië.

Het is voor Oranje een forse tegenvaller . Eerder deze interlandperiode raakten ook Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida en Cody Gakpo geblesseerd.