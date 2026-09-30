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Nieuwe klap voor Oranje: Basisspeler verlaat selectie per direct

30 september 2026, 14:50
Xavi Hernández
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
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Jan Paul van Hecke heeft woensdag de training van het Nederlands elftal vroegtijdig verlaten, zo meldt De Telegraaf. De centrumverdediger haakte na de eerste loopoefening af. Inmiddels heeft de KNVB bekendgemaakt dat Van Hecke niet meereist naar Griekenland voor de interland van donderdagavond.

Het Nederlands elftal trainde woensdagmiddag op de Campus in Zeist, waarna de ploeg later op de dag naar Thessaloniki vliegt voor de wedstrijd van donderdag tegen Griekenland. Xavi kon woensdag beschikken over een fitte selectie, totdat Van Hecke na de eerste oefening op de bondscoach afstapte.

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Volgens De Telegraaf deed Van Hecke woensdag mee aan de eerste loopoefening van de oefensessie, die een kwartier lang openbaar was voor de media. Na die oefening zou de verdediger zich bij Xavi hebben gemeld, waarna hij het veld verliet. Van Hecke zou de rest van de training vanuit de dug-out hebben bekeken.

Van Hecke verlaat selectie

De KNVB heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat Van Hecke niet mee zal reizen naar Thessaloniki voor de wedstrijd tegen Griekenland en terug zal keren naar Tottenham Hotspur. De verdediger heeft een blessure aan zijn voet opgelopen aan de uitwedstrijd tegen Servië.

Het is voor Oranje een forse tegenvaller . Eerder deze interlandperiode raakten ook Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida en Cody Gakpo geblesseerd.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martine
395 Reacties
601 Dagen lid
1.228 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Geen probleem. Eindelijk Jurrien Timber naast van Dijk neerzetten

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Griekenland - Nederland

20:45
Wordt gespeeld op 1 okt. 2026
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Jan Paul van Hecke

Jan Paul van Hecke
Tottenham Hotspur
Team: Spurs
Leeftijd: 26 jaar (8 jun. 2000)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Spurs
5
1
2025/2026
Brighton
36
3
2024/2025
Brighton
34
1
2023/2024
Brighton
28
0

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