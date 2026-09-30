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Keane komt met vernietigend oordeel over Manchester City: ‘Ik zou...’

30 september 2026, 11:10
Keane
Foto: © Imago
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Dosty Amin |
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Roy Keane heeft zich zeer kritisch uitgelaten over Manchester City. De voormalig aanvoerder van Manchester United reageerde op de uitspraak over de financiële overtredingen van de Engelse topclub en stelt dat de prijzen die City in die periode won daardoor hun waarde hebben verloren.

“Als ik een speler was, zou ik honderd procent die medailles in de prullenbak gooien. Natuurlijk zou je dat doen, het is valsspelen,” zei Keane tegenover ITV. Volgens de Ier kunnen de prijzen die Manchester City in de betreffende periode won niet los worden gezien van de financiële overtredingen. “Ze hebben het op het veld gewonnen omdat er werd valsgespeeld.”

Keane richtte zijn kritiek vervolgens ook rechtstreeks op de club. “Ze wisten dat het veel mensen zou schaden, maar ze hebben het toch gedaan.”

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De uitspraken van Keane volgen nadat de Premier League bekendmaakte dat Manchester City schuldig is bevonden aan het overtreden van financiële regels tussen 2009 en 2018. City ontkent de beschuldigingen. In die periode won de club onder meer drie Premier League-titels.

Premier League-directeur Richard Masters nam dinsdag geen blad voor de mond: "De kernbeslissing stelt vast wat er bij Manchester City in deze periode is gebeurd. Het beschrijft hoe de club bijna tien jaar lang systematisch de regels van de Premier League heeft overtreden."

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