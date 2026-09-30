Verrassende transfer voor Frenkie de Jong? Van der Vaart hoopt het

Rafael van der Vaart zou graag zien dat voor het Duitse Bayern München gaat spelen. Dat heeft de analist aangegeven in de podcast Phrasenmäher van BILD.

Frenkie de Jong komt momenteel al zeven seizoenen uit voor FC Barcelona. De middenvelder, die momenteel nog herstellende is van een blessure, zit ook erg goed op zijn plek in de Catalaanse stad. Toch hoopt Van der Vaart dat Frenkie de Jong nog eens voor een andere club uitkomt: Bayern München. De analist ziet dat scenario helemaal zitten.

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"Ik zeg met alle respect dat de tijd van Joshua Kimmich op een bepaald moment misschien een beetje voorbij zou kunnen zijn en Frenkie Bayern nog beter zou maken, ook naast Kimmich", zegt Van der Vaart in de podcast van BILD. Op basis van data zou een stap naar Bayern München echter onlogisch zijn, zo schrijft FootballTransfers.

Daarnaast is het de vraag of Frenkie de Jong zelf open zou staan voor zo'n stap. De middenvelder heeft in het verleden al eens aangegeven dat het leven voor hem in Barcelona top is, waardoor het waarschijnlijk niet snel in hem zou opkomen om de Catalanen in te ruilen voor iets anders. Het contract van De Jong in Camp Nou loopt in ieder geval nog door tot medio 2029.

Volgens Spaanse media is een vertrek van De Jong echter niet uitgesloten. Het Catalaanse medium El Nacional schreef deze week dat de positie van Frenkie de Jong bij FC Barcelona zwaar onder druk staat en hij eventueel zou kunnen vertrekken tijdens de aankomende winterse transferperiode.