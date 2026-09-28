Oranje-ster onder vuur: ‘Dit is niet netjes tegenover Ronald Koeman’

heeft tijdens de huidige interlandperiode weinig indruk gemaakt op Gertjan Verbeek. De ex-trainer, die tegenwoordig actief is als analist, is tegenover Sander Kamphof van FCUpdate zeer kritisch op de aanvoerder van het Nederlands elftal, en dat heeft niet alleen te maken met zijn spel.

Tien seconden en de woorden ‘dat hij Virgil van Dijk’ is. Dat had de captain van Oranje nodig om de knoop over zijn interlandtoekomst door te hakken. Verbeek vindt dat de sterkhouder van Liverpool nog niet bepaald overtuigend is bij het Oranje van Xavi Hernández.

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“Als ik toch een naam moet noemen die een negatieve indruk maakte, is dat onze aanvoerder. Met name tegen Duitsland. Toen werd hij er, met name in de tweede helft, een paar keer uitgelopen. Ik vraag me af of dat tegen sterkere tegenstanders nog lang houdbaar is”, begint de oud-voetbaltrainer.

Verbeek stipt aan dat Van Dijk tegen mindere tegenstanders, zoals Servië, wél een goede indruk maakt. “Dan haalt hij gewoon een voldoende, maar tegen Duitsland zie je dat de leeftijd vat op hem krijgt”, vervolgt hij.

Kritiek op opvallende persconferentie

Ook keek Verbeek met verbazing naar de persconferentie van vorige week, waarin Van Dijk enkele keren fel uit de hoek kwam tegen het Nederlandse journaille. “Ik begreep zijn uitbarsting niet helemaal. Je begint aan een nieuwe start, en om dan het verleden weer helemaal op te rakelen… dat is geweest”, zegt hij.

“Ik vond het niet netjes van hem om te zeggen dat het niet zijn keuze was om met vijf achterop te spelen (tegen Marokko, red.). Ronald Koeman kennende heeft hij zijn mensen hier bij betrokken, ik kan me niet voorstellen dat hij zijn aanvoerder niet raadpleegt om van tactiek te veranderen. Daar loopt hij dan van weg, en dat vind ik tekenend voor de Van Dijk van dit moment”, aldus een kritische Verbeek.