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Ter Stegen is basisplaats plots kwijt bij Duitsland

27 september 2026, 08:25
Marc ter Stegen
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
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Marc ter Stegen is zijn basisplaats bij Duitsland voorlopig kwijt. Dat bevestigt bondscoach Jürgen Klopp zaterdag op een persconferentie.

Ter Stegen stond afgelopen donderdag nog onder de lat tijdens het debuut van Klopp als bondscoach van Duitsland tegen Nederland (1-1). De keeper van Ajax hield de Duitsers met enkele knappe reddingen op de been, maar oogde ook een aantal keer wankel in balbezit.

De Duitsers vervolgen hun Nations League-campagne zondagavond (20.45 uur) met een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen moet dan genoegen nemen met een reserverol: Klopp geeft Alexander Nübel, sinds afgelopen zomer actief bij Besiktas, de kans in het doel.

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“Alex speelt morgen, maar dat heeft niet te maken met de prestatie van Marc”, zegt de bondscoach zaterdag op een persconferentie. “Alle drie de doelmannen maken hier een hele goede indruk. Ik hoop dat Alex gaat genieten en zijn doel schoon houdt.”

“Ik heb gehoord dat Marc kritiek kreeg na de wedstrijd tegen Nederland. Dat verbaasde me een beetje”, vervolgt Klopp. “Hij heeft erg goed gekeept. Ja, het klopt dat hij een paar keer een verkeerde bal speelde, maar zulke dingen gebeuren. Ik was heel blij met zijn prestatie.”

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Marc-André ter Stegen

Marc-André ter Stegen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 34 jaar (30 apr. 1992)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
6
0
2025/2026
Girona
2
0
2024/2025
Barcelona
8
0
2023/2024
Barcelona
28
0

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