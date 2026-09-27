Ter Stegen is basisplaats plots kwijt bij Duitsland

Marc ter Stegen is zijn basisplaats bij Duitsland voorlopig kwijt. Dat bevestigt bondscoach Jürgen Klopp zaterdag op een persconferentie.

Ter Stegen stond afgelopen donderdag nog onder de lat tijdens het debuut van Klopp als bondscoach van Duitsland tegen Nederland (1-1). De keeper van Ajax hield de Duitsers met enkele knappe reddingen op de been, maar oogde ook een aantal keer wankel in balbezit.

De Duitsers vervolgen hun Nations League-campagne zondagavond (20.45 uur) met een thuiswedstrijd tegen Griekenland. Ter Stegen moet dan genoegen nemen met een reserverol: Klopp geeft Alexander Nübel, sinds afgelopen zomer actief bij Besiktas, de kans in het doel.

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“Alex speelt morgen, maar dat heeft niet te maken met de prestatie van Marc”, zegt de bondscoach zaterdag op een persconferentie. “Alle drie de doelmannen maken hier een hele goede indruk. Ik hoop dat Alex gaat genieten en zijn doel schoon houdt.”

“Ik heb gehoord dat Marc kritiek kreeg na de wedstrijd tegen Nederland. Dat verbaasde me een beetje”, vervolgt Klopp. “Hij heeft erg goed gekeept. Ja, het klopt dat hij een paar keer een verkeerde bal speelde, maar zulke dingen gebeuren. Ik was heel blij met zijn prestatie.”