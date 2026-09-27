Jan Boskamp: ‘Een schande dat die jongen niet mee mocht naar het WK!’

Jan Boskamp is enthousiast over het debuut van Mark van Bommel als bondscoach van België. De Rode Duivels wonnen vrijdagavond bij de vuurdoop van de Nederlandse trainer met 0-2 in en tegen Italië.

Van Bommel beleefde vrijdagavond een uitstekend debuut als bondscoach van België. In Stadio Olimpico werd in het kader van de Nations League met 0-2 gewonnen van Italië, door doelpunten van Mika Godts en Dodi Lukebakio.

Artikel gaat verder onder video

Het doelpunt van Godts was van grote schoonheid: de linksbuiten van Paris Saint-Germain dribbelde voorbij diverse tegenstanders, alvorens hij koelbloedig scoorde. Godts haalde daarmee zijn gram, nadat hij tijdens het afgelopen WK nog buiten de Belgische selectie was gelaten door toenmalig bondscoach Rudi Garcia.

“Het blijft een schande dat die jongen niet mee mocht naar het WK”, zegt Boskamp in gesprek met Het Nieuwsblad. “De manier waarop hij die goal maakt, dat is toch wereldklasse? Hoe hij die Italianen liet voorbijglijden en dan rustig afwerkte. Héérlijk man! Het is een kwestie van tijd voor hij ook bij PSG een vaste basisplaats verovert”, voorspelt de analist en oud-voetballer.

De desbetreffende verslaggever merkt op dat Godts in België ‘nu pas ontdekt lijkt te worden’. “Nou, dan moeten jullie je net zo hard schamen als Rudi Garcia”, reageert Boskamp. “In België kreeg je bij Godts altijd de opmerking dat hij ‘maar’ in de Eredivisie speelde. Maar al die goals en assists maken zichzelf niet. Hij heeft zoveel scorend vermogen. Onder Garcia kwam dat er nog niet uit bij de nationale ploeg, maar misschien klikt het gewoon beter met een Hollandse coach als Van Bommel.”

Minder enthousiast is Boskamp over Romelu Lukaku, die de laatste tien minuten meedeed bij België. “Weer een matige invalbeurt”, verzucht de analist. “Hij kreeg twee ballen en miste twee keer zijn controle. Helemaal onlogisch is dat niet: het is ondertussen meer dan een jaar geleden dat hij nog eens een volledige wedstrijd heeft gespeeld. Aan zijn reactie in dat opstootje met Donnarumma zie je dat hij niet goed in zijn vel zit. Hij is veel te snel op zijn pik getrapt. De oude Lukaku stond boven dat soort dingetjes. Hopelijk zien we die ooit nog terug.”