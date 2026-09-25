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Robert Maaskant: 'Vreemd dat Bartina Koeman een minuut stilte kreeg'

25 september 2026, 11:16
Robert Maaskant / Bartina Koeman
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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Robert Maaskant is benieuwd wat de gedachtegang is achter de minuut stilte die tijdens Nederland - Duitsland werd gehouden voor Bartina Koeman. De analist benadrukt dat hij het eerbetoon heel mooi vond, maar geeft eerlijk toe dat hij het anderzijds ook wat vreemd vond.

Donderdagavond werd er in een volle Johan Cruijff ArenA uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed ruim een week geleden op slechts 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het tragische nieuws zorgde voor een grote schok in de voetballerij. De KNVB vond het gepast om tijdens Nederland - Duitsland een minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan Bartina. Dat heeft vragen opgeroepen bij Robert Maaskant, zo geeft hij heel eerlijk toe in gesprek met Sportnieuws.nl.

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"Het was heel mooi en respectvol naar de familie Koeman toe", begint Maaskant. "Ik zal misschien de enige zijn die dit zegt en daar zal ik heel veel kritiek op krijgen, maar ik vond het vreemd dat de vrouw van een minuut stilte krijgt. Dan redeneer ik even terug naar het doodgeboren kindje van Cody Gakpo op het WK. Ja, wat doe je daar dan mee? Ik vond het heel moeilijk", zegt Maaskant.

"Er zijn natuurlijk meer families die mensen kwijtraken. Wanneer ga je dan een minuut stilte houden voor iemand? Alle respect voor de familie Koeman, ik vind het prachtig dat het is gebeurd, maar ik ben wel benieuwd wat de gedachtegang is geweest. Toen Martin Koeman, de vader van Ronald, overleed, is er geen minuut stilte gehouden. Martin Koeman heeft meer betekend voor het betaalde voetbal in Nederland dan Bartina Koeman, lijkt mij. Maar het is de familie Koeman gegund dat er een mooi eerbetoon is geweest."

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dilima1966
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Robert Maaskant heeft geen respect het is toch normaal dat koeman bondscoach was en er evenn1 min bij stil gestaan wordt

KouweArie
24 Reacties
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KouweArie
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Maaskant, dat was toch ooit een trainer van RBC ofzo...😆😉

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
4.191 Reacties
1.201 Dagen lid
19.448 Likes
dilima1966
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Robert Maaskant heeft geen respect het is toch normaal dat koeman bondscoach was en er evenn1 min bij stil gestaan wordt

KouweArie
24 Reacties
44 Dagen lid
50 Likes
KouweArie
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Maaskant, dat was toch ooit een trainer van RBC ofzo...😆😉

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Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (21 mrt. 1963)

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