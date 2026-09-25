Robert Maaskant is benieuwd wat de gedachtegang is achter de minuut stilte die tijdens Nederland - Duitsland werd gehouden voor Bartina Koeman. De analist benadrukt dat hij het eerbetoon heel mooi vond, maar geeft eerlijk toe dat hij het anderzijds ook wat vreemd vond.

Donderdagavond werd er in een volle Johan Cruijff ArenA uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed ruim een week geleden op slechts 65-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het tragische nieuws zorgde voor een grote schok in de voetballerij. De KNVB vond het gepast om tijdens Nederland - Duitsland een minuut stilte te houden ter nagedachtenis aan Bartina. Dat heeft vragen opgeroepen bij Robert Maaskant, zo geeft hij heel eerlijk toe in gesprek met Sportnieuws.nl.

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"Het was heel mooi en respectvol naar de familie Koeman toe", begint Maaskant. "Ik zal misschien de enige zijn die dit zegt en daar zal ik heel veel kritiek op krijgen, maar ik vond het vreemd dat de vrouw van een minuut stilte krijgt. Dan redeneer ik even terug naar het doodgeboren kindje van Cody Gakpo op het WK. Ja, wat doe je daar dan mee? Ik vond het heel moeilijk", zegt Maaskant.

"Er zijn natuurlijk meer families die mensen kwijtraken. Wanneer ga je dan een minuut stilte houden voor iemand? Alle respect voor de familie Koeman, ik vind het prachtig dat het is gebeurd, maar ik ben wel benieuwd wat de gedachtegang is geweest. Toen Martin Koeman, de vader van Ronald, overleed, is er geen minuut stilte gehouden. Martin Koeman heeft meer betekend voor het betaalde voetbal in Nederland dan Bartina Koeman, lijkt mij. Maar het is de familie Koeman gegund dat er een mooi eerbetoon is geweest."