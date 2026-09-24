Daar is de opstelling van het Nederlands elftal. Xavi wijst niet Joey Veerman, maar Quinten Timber aan als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Q. Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo