Live voetbal

LIVE | Xavi maakt Oranje-opstelling tegen Duitsland bekend

24 september 2026, 18:30   Bijgewerkt: 19:35
NEDDUI
Foto: © Imago / Realtimes
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Voor het Nederlands elftal gaat het tijdperk-Xavi Hernández vanavond dan écht beginnen. De Spanjaard zit in Amsterdam voor het eerst als bondscoach van Oranje op de bank en doet dat gelijk met een Nations Leaguewedstrijd tegen Duitsland, waar Jürgen Klopp eveneens zijn debuut maakt. Wie van de twee trainers begint met een zege aan zijn nieuwe klus? Om 20.45 uur gaat de bal rollen in de Johan Cruijff ArenA, mis niets en volg Nederland - Duitsland in dit liveblog van FCUpdate.

LIVE Nations League: Nederland - Duitsland

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23m geleden

19:53

🔮Voorspellen maar!

34m geleden

19:42

Oranje is binnen

38m geleden

19:38

Klopp kiest voor debutant

Ook de opstelling van Duitsland is inmiddels bekend. Klopp kiest vanavond voor een debutant op de rechtsbackpositie: Philipp Treu van SC Freiburg. Daarnaast staat Ajax-doelman Marc ter Stegen, zoals Klopp eerder al had aangekondigd, eveneens in de basis.

Opstelling Duitsland: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Musiala, Nmecha; Schade, Havertz, Adeyemi

42m geleden

19:34

Opstelling Oranje bekend

Daar is de opstelling van het Nederlands elftal. Xavi wijst niet Joey Veerman, maar Quinten Timber aan als vervanger van de geblesseerde Frenkie de Jong.

Opstelling Nederland: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Q. Timber, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

1u geleden

19:23

Duitsland tóch niet in het groen vanavond

UEFA verbiedt shirt van Duitsland voor wedstrijd tegen Nederland

UEFA verbiedt shirt van Duitsland voor wedstrijd tegen Nederland

Duitsland mag tegen Nederland niet aantreden in het geplande groene retroshirt uit 1990. De UEFA keurde het tenue af vanwege twee voorschriften.

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2u geleden

18:41

Wie gaan er spelen?

Xavi houdt de Oranje-spelers tot het allerlaatste moment in spanning, zo vertelde hij gisteren. De selectie krijgt pas anderhalf uur voor de aftrap te horen wie er in de basis staan tegen de Duitsers. Wij probeerden woensdag al om in het hoofd van de bondscoach te kijken en kwamen tot deze vermoedelijke opstelling:

Vermoedelijke opstelling Oranje: Veerman vervangt Frenkie tegen Duitsland

Vermoedelijke opstelling Oranje: Veerman vervangt Frenkie tegen Duitsland

Welke elf spelers kiest Xavi Hernández bij zijn debuut als bondscoach van het Nederlands elftal? Dit is de vermoedelijke opstelling van Oranje tegen Duitsland.

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2u geleden

18:34

Xavi verwijst drietal naar de tribune

Xavi nam 26 spelers op in zijn eerste Oranje-selectie. Daarvan mogen er maar 23 deel uitmaken van de wedstrijdselectie. De bondscoach heeft besloten om Gjivai Zechiël, Jurriën Timber en Kenneth Taylor aan te wijzen voor een plek op de tribune. Van dat drietal gaat Feyenoorder Zechiël, die deze interlandperiode voor het eerst is opgeroepen, zich zelfs melden bij het Jong Oranje van Michael Reiziger. Dat zit zo:

Xavi stuurt Gjivai Zechiël naar Jong Oranje: dit is er aan de hand

Xavi stuurt Gjivai Zechiël naar Jong Oranje: dit is er aan de hand

Gjivai Zechiël moet zijn debuut voor het Nederlands elftal uitstellen. De middenvelder van Feyenoord komt vrijdag in actie met Jong Oranje tegen Jong Noorwegen.

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2u geleden

18:31

Twee debutanten op de bank

De wedstrijd van vanavond is er eentje tussen twee debuterende bondscoaches: bij Oranje zit Xavi Hernández vanavond voor het eerst op de bank, aan Duitse zijde treft hij niemand minder dan Jürgen Klopp.

2u geleden

18:30

Welkom!

Goedenavond en welkom in dit liveblog! Hier volg je de komende uren al het nieuws rond de Nations Leaguewedstrijd Nederland - Duitsland, die om 20.45 uur begint in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Just Me
592 Reacties
191 Dagen lid
395 Likes
Just Me
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Twee grootheden tegen elkaar, dat is opzich al prachtig.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Nederland - Duitsland

20:45
Vandaag om 20:45
Competitie: UEFA Nations League
Seizoen: 2026/2027

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Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

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