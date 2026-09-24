Voor het Nederlands elftal gaat het tijdperk-Xavi Hernández vanavond dan écht beginnen. De Spanjaard zit in Amsterdam voor het eerst als bondscoach van Oranje op de bank en doet dat gelijk met een Nations Leaguewedstrijd tegen Duitsland, waar Jürgen Klopp eveneens zijn debuut maakt. Wie van de twee trainers begint met een zege aan zijn nieuwe klus? Om 20.45 uur gaat de bal rollen in de Johan Cruijff ArenA, mis niets en volg Nederland - Duitsland in dit liveblog van FCUpdate.
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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.