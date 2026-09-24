Opvallend: Spaanse wereldkampioen geeft WK-bonus van één miljoen euro volledig weg

Eén van de 26 spelers die afgelopen zomer met Spanje wereldkampioen werd, heeft afgezien van zijn forse bonus, zo meldt Diario AS. De speler, die anoniem wenst te blijven, heeft het volledige bedrag gedoneerd aan medewerkers van de Spaanse voetbalbond RFEF.

Spanje werd op 19 juli jongstleden voor de tweede keer in de historie wereldkampioen voetbal. In de finale in East Rutherford was de ploeg van bondscoach Luis de la Fuente door een treffer van invaller Ferran Torres na verlenging met 1-0 te sterk voor regerend kampioen Argentinië. AS schrijft dat Spanje door de winst een bedrag van rond de 59 miljoen dollar (bijna 52 miljoen euro) aan prijzengeld heeft verdiend.

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Elk van de 26 spelers die De la Fuente meenam naar het toernooi, had door de WK-winst recht op een bonus van zo'n één miljoen euro. Eén van hen liet de RFEF echter weten af te zien van dat bedrag. De betreffende voetballer liet weten dat het bedrag van hem mag worden verdeeld over medewerkers van de voetbalbond.

"De speler wilde - en dat wil hij nog steeds - anoniem blijven, om ervoor te zorgen dat zijn gebaar er louter een van dankbaarheid is richting de mensen die hij beschouwt als onderdeel van dezelfde reis", schrijft AS. "Dat zijn de medewerkers die achter de schermen van elk voetbalteam werken, vooral tijdens trainingskampen en toernooien die bijna twee maanden duren", aldus de krant.